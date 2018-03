Por qué decidí amputarme una pierna 6 años después de que se me rompiera

Victoria Snell se rompió una pierna mientras paseaba con una amiga. Seis años después y tras varias operaciones decidió que se la amputaran para recuperar su vida

Victoria Snell es una joven británica que a los 26 años adoptó una drástica decisión: la de amputarse la pierna derecha. ¿Qué la llevó a hacer esto?

Hace seis años, mientras paseaba con una amiga, Victoria se rompió la pierna.

Durante todo este tiempo fue sometida a varias operaciones que fracasaron a la hora de quitarle el dolor.

“Duele todo el tiempo. Sin querer sonar dramática, no me acuerdo de la última vez que no sentí dolor al andar“, dijo Victoria a la BBC antes de la amputación.

“Normalmente, al final del día, no soy capaz de poner peso sobre la pierna y a la mañana siguiente, la pesadilla comienza otra vez“, explicó.

Tal era la agonía que vivía diariamente que, tras pensarlo cuidadosamente, decidió someterse a una amputación electiva o voluntaria.

La amputación se realizó la semana antes de Navidad de 2017, hecho que celebró con una fiesta.

“Exactamente un mes después de la amputación pude caminar por primera vez sin dolor en seis años y medio. ¡Fue increíble!”.

Ahora Victoria se está acostumbrando a su nueva pierna prostética pero se siente feliz y muy optimista.

“No es sólo tener que aprender a andar otra vez sino fortaleces el cuerpo para compensar por la parte que ya no está ahí”, dice Victoria.

Pero a ella no le importa, siente que desde que anduvo por primera vez con su nueva pierna su vida empezó de nuevo.

