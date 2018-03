Serena Williams anuncia su regreso oficial a las canchas

Tras el embarazo de su hija Alexis Olymphia Ohaniana vuelve con más fuerza y seguridad

Tras su participación este lunes en un partido de exhibición ante la francesa Marion Bartoli en el Madison Square Garden de Nueva York, Serena Williams prepara su regreso al circuito de la WTA después de haber estado ausente 14 meses por el difícil embarazo y crianza de su hija Alexis Olymphia Ohaniana.

Así lo dijo en un post de su perfil oficial en Facebook: “Es oficial. Estoy de regreso. Este jueves comenzaré a jugar tenis profesionalmente por primera vez desde que di a luz a mi hija. Todo un mes he estado participando en torneos en California y Florida. El jueves, el día de mi regreso, además marca el Día Internacional de la Mujer, por lo que no podría ser mejor y he decidido que quiero hacer algo diferente: He creado mi pin (una ‘S’ dorada que significa fuerza y seguridad) que espero puedan usar mientras juego para apoyarme, pero sobre todo para apoyar al Yetunde Price Resource Center”.

Serena -quien fue protagonista de uno de los comerciales de la firma Nike durante la noche de los Premios Oscar– se enfrentará este jueves a la kazaja Zarina Diyas en su primer encuentro en el torneo de Indian Wells.