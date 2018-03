Demi Lovato habló sobre su actual situación sentimental y su sexualidad

Mira lo que reveló la cantante

Demi Lovato dijo estar feliz con su soltería y que, aunque está abierta al amor con cualquier género, le gusta pasar tiempo sola, publicó E-News.

La cantante de Tell Me You Love Me está actualmente de gira con DJ Khaled y confesó que continúa ajustándose a su vida de soltera.

“No estoy sufriendo porque estoy sola. Hubo muchos años en los que estuve en una relación y no estaba aprendiendo sobre mi misma. Ahora, estoy aprendiendo lo que me gusta, lo que necesito y lo que quiero“, admitió Lovato.

Demi también especificó que quien sea su próxima pareja, la debe de tratar como una reina. Además, reveló que ella está dispuesta a encontrar el amor en cualquier persona, sin importar su género.

“Soy muy flexible y creo que el amor es el amor. Lo puedes encontrar en cualquier género. Me gusta la libertad de ser capaz de ligar con quien yo quiera“, explicó.

Te puede interesar: Demi Lovato arremete sin piedad contra Perez Hilton en Twitter

POR: Eleonora Jimena Rivera Hurtado