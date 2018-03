Legisladores bajo la mira de Trump y Sessions afirman que la historia y la ley les dará la razón

Los senadores Kevin de León, Ricardo Lara y el asambleísta David Chiu, son los autores de las tres leyes que el gobierno federal está atacando en tribunales. "Aquí estamos, los tres bad hombres de minorías", dijo De León.

Calificando de racista y xenofóbica la política migratoria de Donald Trump y la demanda de su procurador contra leyes pro inmigrantes de California, los autores de los estatutos calificaron su trabajo como algo personal, producto de su propia historia.

“Sentados aquí tienen ustedes a tres hombres de minorías, dos latinos y un asiático americano, con apellidos Lara, Chiu y De León“, dijo el presidente del senado estatal Kevin de León al reunirse con los medios el miércoles por la mañana. “Estoy seguro que eso molesta tanto al presidente como al procurador general”.

“Quizá somos los bad hombres de los que hablaba Trump”, agregó De León.

Los tres legisladores estatales son los autores de las respectivas leyes que, según el procurador de la nación, “entorpecen” el trabajo de las autoridades federales de inmigración.

Sin embargo, los dos senadores y el asambleísta estatal afirmaron que las leyes que respectivamente patrocinaron eran perfectamente legales y que las defenderían en tribunales.

El senado estatal es representado por el ex procurador Eric Holder, el primer procurador afroamericano de la nación que trabajó con Barack Obama. Holder dijo que pedirá permiso al tribunal para presentar un documento legal defendiendo las leyes.

“La corte suprema ha dejado bien claro que el gobierno federal no puede forzar a los estados a aplicar las leyes federales”, dijo Holder. “Ellos pueden aplicar lo que quieran, pero no exigir que California use sus propios recursos en sumarse a ello”.

El senador Ricardo Lara, autor de la ley SB29, dijo que California tiene derecho a saber “lo que realmente está pasando en los centros de detención federal que están en el estado”.

“Sabemos que ICE muchas veces no sigue sus propias reglas en estos centros de detención”, dijo Lara. “Ha habido muertes, mujeres embarazadas que no están bien atendidas y niños encerrados con delincuentes. También pusimos una moratoria a la construcción de más centros porque es nuestro derecho como estado”.

El asambleísta David Chiu defendió su ley AB450 y dijo que a diferencia de lo que Sessions alega, la misma solo pide que los agentes de ICE que visiten centros de trabajo para hacer redadas “se ciñan a la constitución”.

Agregó el asambleísta de San Francisco que hay un patrón xenofóbico en la retórica y acción del presidente y que el actual liderazgo de California se fraguó en otros tiempos, cuando un gobernador de California quiso usar a los inmigrantes “como chivos expiatorios” (Proposición 187).

“El tiempo nos dio la razón de habernos opuestos a aquellos intentos y creo que eso volverá a suceder”, dijo Chiu