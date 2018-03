Los nuevos modelos de camionetas pick up de 2019

Aunque el año apenas inicia, aquí ya tenemos algunos modelos que todos esperan para el próximo

Sí, así es, apenas estamos en marzo pero la industria automotriz avanza tan rápido que ya están listos para ser lanzados los modelos 2019 de las diferentes camionetas pick up, y lo que es más, los compradores están ya a la espera de ellas.

La situación se podría deber a los constantes avances que en esta época se le da a los vehículos y a que varias pick up recibieron rediseños en los últimos años, lo que hace que la gente espere la segunda o tercera generación para tener más confianza a esos cambios.

Aquí te presentamos algunos de los modelos 2019 de camionetas pick up más esperados.

1- Ram 1500

Totalmente rediseñada y con un poder de 305 caballos de potencia, este emblema de los pick ups piensa regresar por el terreno perdido en los años anteriores con una edición bastante pobre. Esta vez con motores Pentastar V-6 y Hemi V-8 que incluirán tecnología de arranque híbrida.

2- Chevrolet Silverado

Una máquina de 4.3 litros V6 y otra variante más potente de V-8 a 5.3 y una más a 6.2 con 460 lib-ft de torque, podrían sorprender cuando se habla del poder de este monstruo que contará con el Dynamic Fuel Management, mismo que corta el flujo en uno o siete cilindros, algo que brinda un empuje extra nada despreciable.

3- Ford Range

Tras siete años en el exilio porque según Ford, en Estados Unidos no había mercado para una pick up pequeña, la Ford Range rompió récord de ventas en el mundo mientras fie construida en Australia. De hecho sus ventas desde 2011 se incrementaron en un 83 por ciento, algo para nada despreciable como para querer devolverla a casa.

4- GMC Sierra

Por años la constructora fue seriamente criticada por vender dos camionetas bajo el mismo molde, aunque diferente tamaño y nombre, la Silverado y la Sierra, pero por fin, para 2019 la Sierra tiene su propia personalidad, misma que seguro te gustará bastante.

5- Toyota Tacoma

Toyota es capaz de dominar cada mercado que se proponga, salvo el de las pick up, en donde no ha encontrado todavía la manera de ser mejor que sus competidores. Por lo pronto nos promete un vehículo poderoso, aunque no será sino a mediados de marzo cuando sepamos más.