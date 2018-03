VIDEOS: Maripily Rivera y Molusco se insultan en medio de entrevista radial

Tuvieron un dime y direte sobre la polémica que tienen desde hace varios años

La guerra entre Maripily Rivera y Molusco continúa y esta vez se trasladó a Miami.

La modelo y empresaria fue invitada la semana pasada al programa radial “Enrique Santos en Overtime” donde le preguntaron por su disputa con el locutor boricua a lo que ella soltó la lengua y explicó la situación.

“El problema no lo tengo yo, lo tiene él conmigo personal, es un ataque personal es un bullying“, dijo la modelo.

“Él me ha dicho desde cuero, pu.., todo lo malo que un hombre puede decir sobre una mujer, me lo ha dicho ese animal porque eso es, un animal, eso no es un caballero, es un animal“, dijo airada la también empresaria.

La modelo fue más allá y le dijo que “tú nunca podrás estar en el lugar que estoy yo, tú nunca podrás tener lo que tengo yo“.

Luego de esa descarga, Enrique Santos se comunicó con Molusco vía telefónica para que reaccionara a las alegaciones de Maripily y este también soltó lo suyo.

Molusco le dijo al locutor de Miami que la situación con Maripily comenzó cuando supuestamente ella se burló de uno de sus hijos.

“Yo nunca me voy a olvidar cuando alguien se burle de un hijo mío. Tú te puedes burlar de mí, me puedes decir gordo, todo lo que tú quieras…“, dijo el Molusco, mientras Maripily le refutaba que ella nunca se ha burlado de ninguno de sus hijos.

“Sabes que estoy molesta porque tú me has atacado a mi constantemente, me has bulleado”, le decía la ponceña a lo que Molusco insistía que nunca le ha llamado cuero.

“Tú me has dicho boca de cu…, cuero, me has dicho Rambo, me has dicho macho, todo lo peor me lo has dicho tú y eso lo sabe el país entero de Puerto Rico”.

Antes de terminar la entrevista, Enrique Santos le preguntó a Molusco de porqué él le llama a Maripily cara de cu.. A lo que este dio una cómica respuesta que puso a reír a la modelo.