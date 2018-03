Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

Música, teatro y buen cine, no dejes de disfrutar de las muchas opciones de entretenimiento este fin de semana

Viernes 9 Noche de arte en Pasadena Algunas de las instituciones culturales y de arte más importantes de Pasadena participan en la ya tradicional Art Night, en la que todas las presentaciones musicales y de entretenimiento, así como la entrada a estos lugares son gratuitas. Algunas de estas son el Armory Center for the Arts, el ArtCenter College of Design, artWORKS Teen Center, City Of Pasadena-City Hall, el Kidspace Children’s Museum, el Norton Simon Museum, el Pasadena Museum of California Art y el Pasadena Playhouse. Habrá servicio de transporte gratis durante todo el tiempo que dura este festival. Con paradas en cada uno de estos lugares. De 6 a 10 pm. Informes (626) 744-7887 y artnightpasadena.org. Teatro nativo americano La obra “Bingo Hall”, que estrena la compañía Native Voices at the Autry en el Wells Fargo Theatre del Autry Museum (4700 Western Heritage Way, Los Angeles), se enfoca en la vida de Edward Anaya, un adolescente que trabaja en un centro donde se juega bingo y que está a punto de dejar su casa para asistir a la universidad. La trama muestra quién será este joven cuando deje atrás a su familia y a su comunidad. Esta compañía se dedica solo a desarrollar y producir obras nuevas de artistas nativoamericanos. Escrita por Dillon Chitto. Jueves a sábado 8 pm; sábados y domingos 2 pm. Boletos $10 a $25. Informes (323) 495-4354 y TheAutry.org. Cinta sobre Oscar Zeta Acosta En la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main Street, Los Angeles) se proyectará, como parte del March on Washington Film Festival, “The Rise and Fall of the Brown Buffalo”, una crónica sobre el abogado chicano Óscar Zeta Acosta, quien era un activista radical. Luego de la presentación habrá una conversación con el director y productor, Phillip Rodríguez, con el poeta Erick Huerta y la asambleísta Wendy Carrillo. Presentaciones musicales de Thee Commons y Chulita Vinyl Club. 6:30 pm. Entrada gratis. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Sábado 10

PBSKids en el zoológico

Dos de los entrañables personajes de las series de PBS Kids, Curious George y Nature Cat, estarán muy ocupados este fin de semana por la visita que harán al Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) como parte del PBS SoCal KIDS Weekend. Además de poder saludarlos y de tomarse fotos con ellos, los visitantes podrán participar lectura de cuentos, actividades manuales y una fiesta donde habrá baile. Gratis con el pago de entrada al parque. Consultar horarios de cada actividad en el sitio oficial. El evento se efectúa el sábado y domingo de 10 am a 4 pm. Boletos $16 a $21. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Taller de arte

Como parte de LACMA Everywhere, una serie de talleres de arte gratuitos que ofrece el Los Angeles County Museum of Art fuera de sus instalaciones, la Charles White Elementary School Gallery (2401 Wilshire Blvd., Los Angeles) será la sede de esta actividad que será impartida por María de los Ángeles, una artista egresada de la Yale School of Art y del Pratt Institute. Ella enseña talleres en colaboración con The Art Students League of New York. Puede participar toda la familia y no tiene costo alguno. La entrada a la galería es en la esquina de Park View y el Wilshire Boulevard. De 1:30 a 3:30 pm. Informes lacma.org.

Show de chistes

El trío de comediantes mexicanos, “El Borrego” Nava, Radamés de Jesús y Juan Carlos Casasola, traen su Gira del adiós a Los Angeles, donde luego de diez años juntos se despiden de los escenarios. El espectáculo Guerra de chistes, que presentarán en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) inició en 2008 en la cadena musical mexicana Telehit, donde este trío se hacía acompañar por mujeres como Yuliana Peniche y Yared Licona, conocida como “La Wanders Lover”. 8 pm. Boletos $35 a $65. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Domingo 11 Cine familiar La serie de cine Family Flicks, que realiza el UCLA Film and Television Archive, presenta en esta ocasión “Space Jam”, una película de 1996 en la que la estrella del basquetbol, Michael Jordan, es llevado repentinamente de la Tierra al cosmos, en donde se encuentra en un juego de golf junto a Bill Murray y Larry Bird. En esta producción de acción en vivo, el atleta convive con personajes de la banda de los Looney Tunes, entre ellos Bugs Bunny, Porky y Tweetie. La proyección es en The Billy Wilder Theater del Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles). Entrada gratis. 11 am. Informes cinema.ucla.edu. Exhibición de conejos El Bunny Museum (2605 Lake Ave., Altadena), que en 1999 obtuvo el récord de Guinness por tener la más grande colección de conejos, aproximadamente 8 mil 500 artículos, tendrá un horario extendido para mostrar que estos animalitos se han multiplicado por montones. Actualmente el lugar tiene más de 35 mil. La que comenzó como una inocente actividad de regalarse conejos de todo tipo entre Candace Frazee y Steve Lubanski, se convirtió una de las colecciones privadas más grandes de conejos en el mundo. El objetivo es reunir un millón de ejemplares de todo tipo, incluso de carne y hueso. En esta ocasión el museo estará abierto hasta tarde para mostrar su nueva y mejorada locación. Los recorridos son guiados por la misma Candace Frazee. Para toda la familia. De 12 a 7 pm. Boletos $8; menores de 4 años gratis. Informes thebunnymuseum.com.