Anaís Bueno, talento mexicano en el mundo del ballet

La bailarina, originaria de Veracruz, se presentará en el Joffrey Ballet con el show "Romeo and Juliet"

Anaís Bueno dice que sus papás la inscribieron en clases de ballet cuando era niña solo para mantenerla ocupada luego de que saliera de la escuela. Lo que no sabían era que su hija era una bailarina profesional en potencia.

Esto lo descubrieron cuando la maestra de Bueno les dijo que la niña tenía talento. Eso sucedió cuando apenas tenía 8 años. A los 10 ya era tan destacada que comenzó a participar en competencias de ballet.

“Ahí empecé a hacerlo más en serio. Me gustaba. Y a los 12 competí otra vez y gané el primer lugar nacional”, dijo Bueno, quien es originaria de Córdova, Veracruz, al sur de México.

Pero como en México el ballet clásico se practica más por entretenimiento que como una profesión, Bueno nunca pensó en el rumbo al que la llevaría esta disciplina. Hasta que ganó una beca que la llevó a Alemania; tenía 15 años.

“Estuve ahí por cuatro años, y luego me ofrecieron trabajar por cuatro años más; en total me quedé ocho. Pero me mudé a Estados Unidos porque quería estar más cerca de mi familia”, contó.

Al llegar a este país, un amigo bailarín le recomendó que intentara entrar al Joffrey Ballet, una renombrada compañía con base en Chicago.

“Y lo hice. Audicioné y ya llevo con ellos cinco temporadas”, dijo Bueno, quien por primera vez visita Los Angeles como parte del Joffrey, que presentará durante los próximos dos fines de semana “Romeo and Juliet” en el Dorothy Chandler Pavilion. En este ballet, que se presenta con una versión modernizada, Bueno hace el papel de una de las amigas de Juliet, protagonista de uno de los relatos más populares de Shakespeare.

Actualmente la mexicana tiene 29 años, y aunque su carrera como bailarina está en su mejor momento, sabe que esta no es una profesión para siempre, y es por eso que desde ya está pensando en el giro que quiere darle a su vida cuando se retire de la compañía. Para empezar, tiene claro que no quiere ser maestra. Más bien quiere continuar la labor de su maestra de Córdova, Martha Sahagún, quien creó una fundación que consigue recursos y apoyo del gobierno para que niños de escasos recursos estudien ballet.

Mientras tanto, disfruta ir con frecuencia a su país a bailar como invitada para promover la danza clásica.

Y cuando terminen las funciones en Los Angeles, la compañía regresará a Chicago para preparar un show en el Lincoln Center de Nueva York y luego un viaje a París, donde en el verano participará en un programa dedicado al coreógrafo Jerome Robins.

Hasta ahora, solo hay dos mexicanos en el Joffrey, ella y Alonso Tepetzi. Pero le sigue los pasos su hermana Ivana, quien tiene 18 años y acaba de ser becada en una compañía de Londres.

Es decir, esto del baile clásico ya es algo de familia.

En detalle

Qué: “Romeo and Juliet”

Cuándo: viernes 7: 30 pm, domingo 2 pm y sábado 17 de marzo 2 y 7:30 pm

Dónde: Dorothy Chandler Pavilion del Music Center, 135 N. Grand Ave., Los Angeles

Cómo: boletos $34 a $138; informes (213) 972-0711 y musiccenter.org/Joffrey