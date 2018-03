En tu honor bracero

Se espera que la estatua, que enaltece la labor del inmigrante, se devele a finales de este año en L.A.

Leobardo Villa, de 83 años de edad, presenció este jueves la ceremonia de inauguración de una estatua que será construida en honor a los millones de braceros que trabajaron en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

“Es un sueño que jamás nos hubiéramos imaginado”, dijo Villa, originario del estado de Puebla en México Y quien hoy llegó a Chinatown, en el centro de Los Ángeles, para la celebración.

Villa participó en el Programa Bracero desde sus inicios en 1942 hasta cuando llegó a su fin en 1964.

Recuerda que apenas tenía 17 años cuando llegó por primera vez a la cuidad de Stockton, al norte de California, para trabajar arreglando las vías del tren.

“Pero me regresaron luego [a México] porque no me aguantaba [el peso de] las maderas”, recordó Villa con una sonrisa.

Poco después decidió emigrar nuevamente a Estados Unidos pero en esa ocasión optó por trabajar en la

agricultura.

Desde entonces laboró en varios campos en diferentes estados del país incluyendo la pizca del algodón en McAllen, Texas, y en los campos de pepino en Michigan.

Tras varias décadas de emigrar de un estado a otro decidió finalmente establecerse en la cuidad de Los Ángeles..

Para recordar la historia

Ahora pertenece a la Unión Binacional de ExBraceros, la cual trabajó junto al concejal José Huizar —representante del centro de Los Ángeles— para encontrar el lugar adecuado para honrar a los braceros.

La estatua de 19 pies de alto estará localizada en la esquina de las calles César E. Chávez y Spring, justo frente a El Pueblo de Los Ángeles —el lugar de nacimiento de Los Ángeles.

Durante la conferencia de prensa y ceremonia de inauguración, el concejal Huizar mostró una maqueta realizada por el artista Dan Medina, quien trabajará en la escultura.

Esta representa a un mexicano que deja a su familia para ir a trabajar a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la época cuando el país estaba escaso de trabajadores puesto que muchos se habían enlistado en la milicia.

Huizar dijo que con el tiempo se ha olvidado la historia de los más de 4.5 millones de braceros que llegaron a trabajar en los campos y ferrocarriles por medio del acuerdo entre Estados Unidos y México.

Con un nudo en la garganta, el concejal también recordó los tiempos de su padre Simón Huizar Bañuelos, quien emigró desde Zacatecas para formar parte del programa bracero.

“Y muchos de [los braceros] están en Los Ángeles y otras partes de Estados Unidos”, dijo Huizar. “Esta es una forma de agradecerles su contribución a este país. Nunca se nos va a olvidar”.

El programa bracero culminó en 1964 en medio de quejas de bajos salarios y malas condiciones de trabajo para los trabajadores del campo, minas y terminales en todo Estados Unidos.

Alrededor de la estatua en la acera “se colocarán varias placas de bronce con frases, poesía y entrevistas a diferentes inmigrantes que han contribuido al desarrollo de la ciudad desde su fundación en 1781”, dijo el concejal Huizar.

“Este espacio va a estar dedicado a todas las razas que vinieron… A veces se nos olvida quienes vinieron aquí y construyeron este país”, agregó el representante del Distrito 14.

Esta estatua estará localizada en una plaza pública a un lado de un nuevo complejo habitacional y comercial de 355 unidades.

La plaza es parte de un proyecto de mejoramiento vial y peatonal de 3.2 millones de dólares a lo largo de la avenida César Chávez.

“Una vez completada, esta hermosa plaza recordará a los visitantes que las contribuciones de nativos americanos, inmigrantes y afroamericanos a este país y a nuestra gran ciudad han sido inmensas y continúan hasta nuestros días”, señaló Huizar.

“En un país fundado por inmigrantes, somos una ciudad de inmigrantes y una de las ciudades más diversas del mundo. Esta plaza permitirá a todos los angelinos celebrar nuestra experiencia colectiva”.

Se espera que la construcción de la plaza comience en abril y sea terminada en noviembre de este año