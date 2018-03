FOTO: Dicen que la actriz Taylor Hickson sufrió un accidente que le desfiguró el rostro

La actriz recibió 70 puntos de sutura en el rostro

Taylor Hickson (20) es una actriz de origen canadiense que después de participar en la cinta “Ghostland” (2016) sufrió un accidente que le cambió la vida. Durante la grabación su personaje debía golpear una puerta de cristal, este hecho se convirtió un terrible accidente que le lastimó el rostro. Ahora demandará a Incident Productions por la lesión de su mejilla izquierda, según informó el portal Infobae.

Durante la escena, luego de golpear el vidrio en reiteradas ocasiones, piezas del mismo lastimaron el rostro de la joven actriz. Según dicho medio en el hospital ésta recibió 70 puntos de sutura.

La actriz declaró que en el momento de los hechos una asistente de arte “me sostuvo la cara con servilletas en sus manos. Había tanta sangre“, le dijo al portal Deadline.

Por el momento la lesión sigue siendo visible, y no se sabe sí ella se someterá a nuevos tratamientos para poder sanar la lesión. En su demanda, al parecer, ella también recalca que por este incidente no ha podido trabajar como es debido, y ha perdido varios proyectos fílmicos. Además de todas las emociones que la han llevado a enfrentarse con circunstancias que no estaban previstas.