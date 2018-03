Latinos son excluidos como maestros de colegios y universidades de California

El cuerpo académico de la educación superior no refleja la diversidad de las aulas

Paloma de la Paz era estudiante de Los Angeles Southwest Community College cuando una compañera le dijo que estaban buscando maestros. “’¿Te animas? me dijo. ¿Me irán a contratar con mi acento?’ pensé. Me entró miedo pero después dije, ‘yo puedo’”. De la Paz lleva dos años y medio como maestra de inglés como segunda lengua en la institución.

La inmigrante mexicana vino a Estados Unidos en 2002. En México se graduó de la licenciatura como maestra de inglés y trabajó 15 años en escuelas de ese país.

Diez años después de haber emigrado, decidió revalidar sus estudios en Nueva York. Le dijeron que sus estudios eran equivalentes al de maestra de inglés en Estados Unidos.

“Presentó su solicitud para ser maestra de inglés en Los Angeles Southwest Community College. Le dije a la que ahora es mi jefa que me preocupaba mi acento. Ni lo menciones, me respondió. Yo creo en ti. Tienes el potencial y lo que importa es tu pasión para enseñar”, recuerda.

Desigualdad entre estudiantes y maestros

Aunque el número de estudiantes latinos va a la alza en colegios comunitarios y las universidades públicas de California, la presencia de maestros como De la Paz, es muy baja.

A 50 años del aniversario de las protestas del Este de Los Ángeles contra la desigualdad en las secundarias, la Campaña por Oportunidades para la Universidad (Campaign for College Opportunity) dio a conocer el reporte: “Excluidos: Cómo la Exclusión en los Colegios y Universidades de California Daña Nuestros Valores, Nuestros Estudiantes, y Nuestra Economía”, el cual muestra la dramática disparidad entre los estudiantes, los administradores y maestros en cuanto a raza y género.

El 44% de todos los alumnos en los colegios comunitarios de California son latinos, mientras que solo el 15% de los maestros y el 17% de los administradores son latinos. Entre los directores de estos planteles, de 17 miembros, solo dos son latinos.

Mientras tanto, el 43% de todos los estudiantes de universidades de California son latinos. Sin embargo, más del 60% de los maestros y administradores son blancos; el 74% de los regidores de estos planteles son también blancos.

La investigación arroja que la desigualdad es mayor tratándose del género Aunque el 54% de los estudiantes de las universidades son mujeres, éstas están pobremente representadas en la academia, el liderazgo y directores de instituciones.

“Los resultados de este reporte no son solo demográficos, son para ayudar a nuestros líderes educativos y legisladores a entender que la falta de diversidad está atada al éxito educativo”, dijo Paul Granillo, presidente de la Alianza Económica de Inland-Empire.

Gran Disparidad

En la Universidad de California, el 26% de los estudiantes son latinos pero no hay ninguno en la Oficina de la Presidenta de UC, y solo el 7% de los maestros titulares, el 11% de los administradores y 5% de los directores son latinos.

Únicamente 7 son mujeres de un grupo de 26 miembros que constituyen la Junta de Regentes de UC.

En la Universidad Estatal de California (CSU), solo el 10% de los maestros son latinos, el 15% son administradores, y el 9% están entre los directores.

De 20 de los consejeros que tiene CSU, hay solamente cuatro latinos, y siete mujeres. Hay solo una mujer en el equipo de nueve personas que conforman el liderazgo de la oficina del rector de CSU.

“Nuestros colegios y universidades públicas necesitan hacer más para comunicar que ellos aprecian la diversidad mientras toleran su ausencia y no actúan para asegurar que los líderes de sus campus y maestros reflejen la diversidad del estado de California”, dijo Michele Siqueiros, presidenta de Campaign for College Opportunity.

Recordó que hace 50 años los estudiantes chicanos en el Este de Los Ángeles salieron de las aulas para desafiar las políticas y prácticas que no les proporcionaban educación con equidad, no incluía maestros o líderes escolares que se parecieran a ellos, y no los motivaban y preparaban para la educación superior.

“No podemos aceptar excusas para dejar fuera a afroamericanos, latinos, asiáticos y mujeres como maestros y en las posiciones de liderazgo en nuestros colegios y universidades, especialmente cuando sabemos que incluirlos en nuestros campus es la clave para el éxito de los estudiantes”, indicó Siqueiros.

El presidente emérito de la Asociación Americana de Colegios Comunitarios, el doctor George R. Boggs dijo que si realmente queremos atraer y retener personal, líderes y un cuerpo docente más diverso racialmente y en género se necesita hacer algunos cambios en los procesos de selección y búsqueda, y comprometerse para ser mentores de los futuros maestros de otras razas.

¿Más maestros inmigrantes?

Han pasado dos años y medio que De la Paz enseña inglés como segunda lengua. ¿Por qué cree que no hay tantos maestros latinos en la educación superior?

“Nos entra el miedo, nos sentimos intimidados y nos falta seguridad para solicitar un empleo como maestro. Pensamos que no la vamos a hacer. Pero debemos vencer los temores y decir sí puedo. Y si una puerta se cierra, seguir tocando otras hasta que se nos abran. Hay muchos inmigrantes que traen su licenciatura como maestros de México y pueden revalidar en Estados Unidos sus estudios. Son válidos en este país”, dice.

Agrega que a ella tanto directivos, como sus compañeros maestros y los alumnos, le dieron una bienvenida excelente cuando fue aceptada en Los Angeles Southwest Community College. “Los estudiantes de inglés como segunda lengua se sienten muy identificados conmigo. Yo les digo que abran los ojos, si yo pude, ellos también lo pueden lograr y convertirse en maestros”, dice.