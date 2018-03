Qué es la iSIM, la tarjeta que quiere acabar con las SIM de los celulares

La eSIM, que fue lanzada en 2016, todavía no ha logrado popularizarse. Pero los fabricantes de chips ya tienen una idea para crear otra SIM revolucionaria que esperan que no solo se use en los celulares, sino también en aparatos conectados a Internet de manera remota

¿Y si la SIM estuviera dentro del propio teléfono? Foto: Getty Images

Compartir