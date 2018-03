FOTO: Preocupa la perdida de peso de Ingrid Coronado

H E R M O S O mi vestido!! Gracias 😍 @kokolet.mx!!!! Y gracias también a @paty_auresa y @karimaquillaje por mi maquillaje y peinado!!! Son lo máximo las quiero 💕

A post shared by Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) on Mar 6, 2018 at 6:32pm PST