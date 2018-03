La economía ante todo, incluso entre las pick up

Ciertamente las camionetas pick up no suelen ser los vehículos más económicos en cuanto a ahorro de gasolina, sin embargo, existen las que se colocan como verdaderas coladeras y muchas veces no nos damos cuenta de ello hasta que se refleja en nuestro bolsillo.

Necesarias como vehículos de carga y también para acceder a caminos complejos, las pick up son sin duda uno de los mercados más poderosos del país, pero no está de más saber qué modelos de plano nos podrían llevar a la quiebra con su extraordinaria sed.

Por ello quizá debamos acercarnos a esas que logran un poco más de rendimiento de nuestra gasolina, aquellas que nos garantizan cierta autonomía antes de llegar a la siguiente estación de servicio.

Aquí te presentamos entonces las 5 camionetas pick up que gastan menos gasolina:

1- Chevrolet Colorado LT Diesel

Promedio mpg: 24

Ciudad mpg: 15

Autopista mpg: 34

2- Ram 1500 Big Horn (diesel)

Promedio mpg: 20

Ciudad mpg: 14

Autopista mpg: 27

3- Honda Ridgeline RTL

Promedio mpg: 20

Ciudad mpg: 13

Autopista mpg: 29

4- Toyota Tacoma SR5 (V6)

Promedio mpg: 19

Ciudad mpg: 14

Autopista mpg: 25

5- Ford F-150 XLT (2.7 EcoBoost)

Promedio mpg: 19

Ciudad mpg: 13

Autopista mpg: 26