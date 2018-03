Cómo evitar una adicción con los opioides

El nuevo estudio reforzó los resultados de otras investigaciones que muestran que las personas son más propensas a convertirse en adictas a los opioides si tienen antecedentes de depresión, pensamientos suicidas o si han tenido un trastorno por consumo de sustancias que implican otros medicamentos legales o drogas.

“Los factores sociales y psicológicos agravan el dolor”, dice Lasser. El estudio sugiere que casi la mitad de las personas que sufren dolor durante 3 meses o más también sufren de depresión u otro trastorno del estado de ánimo. Algunas personas también pueden tomar opioides como una manera de “escapar del dolor psíquico”, comenta.

Buscar ayuda para problemas de salud mental, puede ayudarte a sentirte mejor tanto mental como físicamente y reduce el riesgo de depender de los opioides. Por ejemplo, ciertos tratamientos, especialmente la meditación sobre la conciencia plena, la relajación y la terapia conductual cognitiva (CBT) pueden aliviar el dolor crónico de espalda.

Los resultados de la encuesta también subrayan que incluso las personas sin factores de riesgo pueden volverse dependientes o adictas a los medicamentos, dice Lasser. “Cualquier persona puede ser vulnerable”.

Si encuentras que los opioides están tomando el control de tu vida, sientes ansiedad por el medicamento entre las dosis, tomas más de lo que te recetaron, lo sigues tomando aun cuando perjudica tu salud, tu trabajo o tu vida personal, y has querido detenerte o reducir el consumo, pero no lo logras, no dejes de decírselo a tu médico.Te puede referir a alguien que se especialice en el tratamiento de la adicción.