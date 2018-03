En un hecho histórico de Univision Deportes las mujeres relatarán un partido de fútbol

"Definitivamente es una responsabilidad gigante, un parteaguas en la comunicación, es un momento que va a marcar un antes y un después", Iris Cisneros

Univision Deportes estará haciendo, por primera vez en la historia del fútbol de la televisión hispana, un partido que será narrado, comentado y con entrevistas desde el campo con 3 mujeres expertas en la materia, en el marco de la celebración del mes de la mujer, este sábado 10 de marzo a las 10/9 PM Centro.

En exclusiva, entrevistamos a Iris Cisneros quien recientemente se incorporó al equipo de Univision Deportes, y trasmitirá, junto a Pablo Ramírez, el partido entre América y León de la Liga MX.

Pregunta: ¿Cómo te sientes frente a este desafío?

Iris Cisneros: Emocionada, honrada, con gratitud, comprometida en un grado superlativo… Dichosa, feliz. Con palabras no alcanzo a expresar esto.

P: Vas a ser protagonista de un hecho histórico en Estados Unidos, ¿Eres consciente de eso?

I.C.: Me he dado cuenta que rebasa toda expectativa en la televisión deportiva de habla hispana

en Estados Unidos… Definitivamente es una responsabilidad gigante, un parteaguas en la comunicación, es un momento que va a marcar un antes y un después. Es cierto que la voz de su servidora se escuchará relatando un America vs Leon, también se trata de dejar aun más arriba a Univision Deportes, todos somos un equipo.

P: Esta idea por el mes de la Mujer ¿premio o un ‘ya era hora’?

IC: Es un premio al esfuerzo, perseverancia, sacrificio y talento de muchas mujeres como mis compañeras y yo, que nos hemos atrevido a incursionar en un medio donde se supone que los hombres eran únicos.

P: ¿Esto marcará un comienzo de tu relato en otros partidos o se termina con el mes de la mujer?

IC: Continuará. Univision Deportes me extiende la mano para que sea algo regular.

P: ¿Cuál es la diferencia y la similitud entre un relator hombre y una mujer?

IC: La diferencia puede que radique solamente en el tono de voz. La similitud, sin duda la pasión, la entrega, la energía y hasta el conocimiento.

P: ¿Qué es lo que más amas de ser periodista deportiva?

IC: El acercar al aficionado, al televidente las palabras, reacciones de su jugador favorito, equipo favorito, el tratar de transmitirles lo que se vive en un partido de fútbol, al cual quizá ellos no podrían presenciar en vivo. Simplemente, hacer lo que amo.

Univision Deportes también hará historia esta semana al presentar a más mujeres que nunca en la cobertura de fútbol. Por primera vez, 11 mujeres se harán cargo del partido.

Ana Caty Hernández, una de las conductoras de ‘Contacto Deportivo’, ofrecerá comentario, la reportera Cristina Romero les dará a los televidentes un vistazo de cerca a toda la acción desde la cancha, y detrás de cámaras un galardonado equipo femenino de producción dirigirá, producirá y asistirá durante la transmisión.

Además de Iris, Karina Banda, Lindsay Casinelli, Lupita Flores, Ana Caty Hernández, Karina Herrera, Nathalie Juárez, Adriana Monsalve, Cristina Romero y Lorena Troncoso también enviarán un mensaje especial a todas las mujeres como parte de la iniciativa #EllasTambiénJuegan de Univision Deportes.