Un esfuerzo por dar con su paradero

Existen más de 1,600 reportes sobre personas desaparecidas en el condado de San Bernardino; un evento informativo busca reducir esta cifra

Una de las peores pesadillas que las familias jamás quisieran enfrentar es la desaparición de un ser querido.

Ya sea que se trate de una fuga debido a un berrinche juvenil, un secuestro —ejecutado por familiares cercanos o desconocidos— o desapariciones causadas por un trastorno mental o un accidente, lo cierto es que desconocer el paradero de un ser querido es traumatizante y desgarrador.

No obstante, puede ocurrir en cualquier momento.

Es por ello que en un esfuerzo para reunificar a estas familias, el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD) en conjunto con agencias del orden locales, llevaron a cabo este sábado en el parque central de Rancho Cucamonga un evento denominado Día de Personas Desaparecidas.

En el lugar, las familias pudieron poner nuevamente un reporte sobre la persona desaparecida o bien indagar sobre un reporte ya establecido.

También tuvieron la oportunidad de dialogar con profesionales en el tema e incluso brindar pruebas de ADN y cualquier otra información que ayude a dar con el paradero del desaparecido.

Según Bob Hunter, investigador de la oficina del médico forense del condado de San Bernardino, existen en la actualidad más de 1,600 personas reportadas como desaparecidas en un día cualquiera, incluyendo menores de edad, en el condado.

Y agregó que esa cifra no incluye el número de cuerpos no identificados, el cual asciende a 800 en el condado.

“A nivel nacional existen 80,000 personas desaparecidas en un día cualquiera, y eso no incluye el número de cuerpos no identificados. Nuestra labor es reunificar familias, es por eso que les pedimos nos brinden la mayor información posible”, dijo Hunter.

“Lo bueno de California es que no existe un tiempo [límite] de espera, lo que significa que podemos levantar el reporte en cualquier momento”.

Datos del Departamento de Justicia de California indican que en promedio existen 20,000 personas desaparecidas y 3,000 cuerpos no identificados en el estado.

El investigador señaló que el reporte debe hacerse en cuanto la familia se percate de la desaparición de un ser querido. “Si algo está fuera de lo normal, si la persona no llegó a casa, si no la han visto y si no contesta a las llamadas, es posible que este desaparecida”, agregó Hunter.

En el caso de los jóvenes, Hunter dio a conocer que muy a menudo se les secuestra para traficar con ellas y obligarlas a prostituirse en una región desconocida.

El contacto entre el secuestrador y la víctima es casi siempre a través de las redes sociales, por lo que recomendó a los padres saber qué páginas visitan sus hijos e incluso saber la contraseña del aparato tecnológico para tener acceso a la información en cualquier momento.

Hunter también recomendó a la comunidad instalar una aplicación de rastreo automático en los teléfonos celulares de los niños y jóvenes, así como obligarlos a decir a dónde van, con quién y por cuánto tiempo.

El experto recalcó que los investigadores no cuestionarán a las familias sobre su estatus migratorio, por lo que si un residente sin documentos necesita levantar un reporte puede hacerlo con la mayor tranquilidad.

“A nosotros no nos importa el estatus legal de las personas, solo queremos encontrar a la persona extraviada”, aseveró Hunter.

Al evento acudió Cathy Tarr, residente de Rancho Cucamonga y representante de Carmel y Colin O’Sullivan —padres de David O’Sullivan, un joven de 26 años, quien desapareció en la región de Idyllwild el 7 de abril de 2017.

Según Tarr, O’Sullivan viajó desde su natal Midleton, en Irlanda hacia EEUU el pasado 20 de marzo con la intención de ser parte de un diminuto grupo de personas que terminan la travesía de 2,600 millas que conforman el famoso Pacific Crest Trail —el cual atraviesa California, Oregón y Washington.

O’Sullivan se animó a hacer el recorrido luego de leer el libro “Wild” de la autora Cheryl Strayed; sin embargo su ilusión de ser uno de alrededor de 3,000 personas en todo el mundo en conquistar el recorrido fue también el inicio de un calvario para su familia.

“Hemos hecho rastreos por tierra y aire, hemos indagado en dónde estuvo e incluso sabemos que su tarjeta de banco fue utilizada en el área de Idyllwild, pero todo ha sido en vano, David continua extraviado. Su familia esta devastada, ellos viven en Irlanda y han venido en dos ocasiones pero es muy doloroso para ellos estar aquí. La mamá no puede vivir pensando en si su hijo sufrió o está sufriendo”, comentó Tarr.

“Nuestra búsqueda continua, no descansaremos hasta dar con él”.

Para reportar la desaparición de un familiar contacta al departamento de policía local o llama al 911. Después de hacer el reporte, notifica al Centro Nacional de Niños Extraviados y Explotados al 1(800) 843-5678.

Para más información sobre qué pasos seguir luego de la desaparición de un ser querido visita: www.missingkids.com/