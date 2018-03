Cómo hacer que tu lavadora y secadora perduren

Lavadoras

Nuestra encuesta de confiabilidad de marca reveló que la lavadora de carga superior con agitador de Speed Queen se destaca como marca confiable. Entre los de carga superior de alta eficiencia (aquellos que no tienen agitador), LG encabeza la lista en cuando a confiabilidad, aunque estadísticamente hablando, su tasa de descompostura estimada no es significativamente menor que la de la mayoría de las otras marcas. No obstante, nuestra encuesta sí halló que los de carga superior y alta eficiencia de Samsung son menos confiables que la mayoría de las otras marcas, tanto es así que no los recomendamos en este momento.

En cuanto a los de carga frontal, LG está primero en confiabilidad, pero no significativamente mejor que la mayoría de sus competidores. Frigidaire, sin embargo, es más propenso a descomponerse, tanto es así que no podemos recomendarlos por ahora. Lee «Las marcas de lavadora más confiables y las de menor confiabilidad» para conocer más detalles.

Secadora

Entre las secadoras eléctricas, ninguna marca se destaca como la más o la menos confiable, pero las tasas menores de descomposturas reportadas para LG hacen que sea significativamente mejor que Frigidaire, GE, Electrolux y Samsung.

Consulta «Las marcas de secadora más confiables y las de menor confiabilidad» para conocer la historia completa. Para conocer sobre otras marcas, lee la información de confiabilidad de marca en las calificaciones de lavadora y secadora.