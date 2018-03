Fernando Landeros, Presidente de la Fundación, habla del próximo Teletón, la meta y el regreso de Raúl González

Todos los detalles de los que se verá este próximo 23 y 24 de marzo en Univision

Desde los estudios donde se harán la próxima emisión de Teletón USA, Univision realizó una conferencia de prensa para dar mayores detalles de lo que veremos el próximo 23 y 24 de marzo por la pantalla de la cadena.

Presentada por Borja Voces, Fernando ‘Chobi’ Landeros, presidente y fundador de Teletón USA y México; Eduardo Fina, productor del especial; Chyno Miranda, a cargo del tema musical de este año; Raúl González, quien como te contamos regresa a conducir el especial; y Alan Tacher, quien presentará el de México, estuvieron anticipando lo que verá el público.

Además de los conductores de la cadena que colaborarán desde las distintas ciudades como Miami, New York, Los Angeles y el propio San Antonio donde está el primer Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Estados Unidos, en un hecho sin precedentes se unirán los Teletones de las dos orillas mostrando que entre los latinos no hay muros, sino puentes. Es que al mismo tiempo se realizarán las emisiones especiales de Estados Unidos y México.

Al termino de la conferencia, hablamos con Fernando Landeros sobre lo que viene, nos contó por qué decidieron fijar una meta de 10 millones, menor a los más de 15 que recaudaron la última vez, y delante de Raúl González explicó por qué es tan importante para él y la fundación el regreso del presentador, actor y conductor.

Pregunta: ¿Qué es Teletón para ti?

Fernando ‘Chobi’ Landeros: Teletón es una acción que recupera ese deseo de los seres humanos de vivir un mundo mejor… No podemos permitir que los ideales que los seres humanos tenemos sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la vida, envejezcan, se pierda, al final los seres humanos estamos hechos para ser felices, para vivir en un mundo lleno de colores, de amabilidad, de justicia. Estar aquí nuevamente refleja ese espíritu indomable que tenemos los seres humanos de nunca perder la esperanza, de que mañana puede ser un día mejor.

P: ¿Por qué la meta es de 10 millones, si en el último Teletón habían superado los 15?

F.L.: Dos razones fundamentales, todo el año pasado ha sido complicado para el país, siendo empático con esa situación considerando que este año, que no tenemos pensado construir un CRIT sino darle a este centro los recursos para operarlo y mantenerlo, es que 10 millones de dólares nos parece una meta adecuada, un enorme desafío, pero además suficiente para poder vivir otro año más y poder lograr que estos más de 500 niños tengan la rehabilitación que se merecen.

P: Cuando tú visitas el CRIT de San Antonio, ¿qué sientes?

F.L.: Es una maravilla, la última vez que fui, la tengo muy presente porque me impresiona mucho una familia de Alaska que recorre más de 2200 millas para llegar a encontrar esperanzas. Cuando el corazón de una mamá recorre tanto para llegar a un lugar, es que en el inter no encontró lo que estaba buscando, que gracias a todos creamos un lugar que es muy importante para la Unión Americana de 28 estados. Es ver que el amor que todos ponemos hace milagros, crea esperanzas, transforma vidas, construye muros pero de felicidad en la familia.

P: ¿Qué significa para ti y la Fundación que Raúl González esté de vuelta en Teletón?

F.L.: A mí me encanta, yo en lo personal, y todos en la fundación, tenemos un cariño muy especial por él, primero gratitud por lo que ya en años pasados dejó la vida aquí este hombre, yo creo que poca gente tiene la sensibilidad que tiene Raúl. Que regrese este año, en estos momentos complicados para todo el mundo, con sus sensibilidad, con su humanidad, con su carisma, por supuesto con su ser profesional, ¡qué es maravilloso!… Es la mejor síntesis de lo que significa estar unidos, no le damos la bienvenida porque nunca se fue, siempre estuvo con nosotros, pero nos llena de alegría saber que está nuevamente conduciendo un Teletón.

P: ¿Qué significa para ti, Raúl, estar de vuelta en Teletón?

Raúl González: Es muy emocionante, cuando recibí la llamada telefónica, el primer contacto fue el señor Adrián Santucho, luego a través de Fundación Teletón con Chobi, con Eduardo Fina, confieso que se me llenaron los ojos de lágrimas de emoción y de satisfacción. Desde el primer momento que pusimos la primera semilla, que fue el primer Teletón que se hizo, y luego cuando tuve la bendición de poner la primera piedra en el CRIT de San Antonio fue lo máximo. Nunca me alejé de Teletón, siempre colaboré a través de mis redes, yo mismo aportando, entonces regresar es bonito, te sientes otra vez hacer lo que quiero hacer. Este es el proyecto que yo más he extrañado en Univision en los 4 años que estuve fuera… Porque es lo que digo: es ‘pasión, profesión, misión’, lo que más se conecta con la misión de los programas de televisión se basan en Teletón. Estoy muy feliz y espero que la gente se conecte, nosotros estamos entendiendo la situación actual del país y todo lo que está pasando, pero que se conecten con los niños porque al final son ellos, no nosotros.

P: ¿Cómo se prepara un Teleton?

F.L.: Al día siguiente que termina Teletón ya estamos trabajando, hacemos una reflexión de lo que pudimos comunicar acertadamente, también una retroalimentación sobre aquello que no comunicamos como hubiésemos querido, revisamos el comportamiento de las donaciones, de las audiencia.. Al final de cuentas es un programa en vivo de muchísimas horas, el de mayor duración de la televisión, es un reto enorme en la comunicación encontrar esos puntos que conectan con la sociedad y que hacen en la sociedad tengan una respuesta vibrante, alegre. Son 365 días del año para preparar Teletón.

R.G.: Es intenso, porque aquellos que tenemos la oportunidad de presentar, pero también hay una figura dentro de Teletón que se llama ‘el rematador o el que presenta la historia’, lo que se vive es muy duro, cuando te tienes que sentar frente a un padre que por un momento ha perdido su esperanza, sus expectativas, no encuentra una solución y resulta que sí está en Teletón. Yo lloro a los 10 segundos de ver esas historias, hay un trabajo de todos, de cómo se cuenta y tú tratar de darle ánimos a esa persona, y tratar de ser puente, canal, entre esa persona y la causa. Tratar de tener el control y calmar la angustia… Por eso uno cuando habla de la promesa cumplida, que eso es lo más grande que tiene esta fundación, es eso que se cumple, que está ahí, pero es un trabajo muy intenso, recibir mensaje constantemente, sentarse con la gente, el ritmo del programa, es una producción muy grande. Es un libreto para 27 horas, una pauta para 27 horas, y gente que llega, que suma, y eso es lo bonito que tiene.

P: ¿Qué le dicen a las personas para que los apoyen en este Teletón USA?

F.L.: Este mundo está urgido de espacios amistosos, constructivos, inspiradores, que nos reconcilien con nosotros mismos, eso es Teletón. Saber que una persona allá afuera recibe todos los días noticias negativas, dolorosas, que no te hacen sentir contentos como seres humanos, de pronto entramos a un espacio de 24 horas donde nos reconciliamos con nosotros mismos, y nos damos cuenta que los ideales, las ilusiones no se pueden perder. Ese humanismo que tenemos los seres humanos de aspirar a vivir en una sociedad mucho más justa, más feliz, más plena siguen existiendo, para mí eso es Teletón, es la apuesta por los mayores ideales, y hoy que tanto lo necesita este país y el mundo entero. Creo que la fiesta de Teletón viene a ser un bálsamo que nos reconcilia a todos con nosotros mismos.

R.G.: Chobi lo resume todo, pero al final es el amor, el amor incondicional, lo que está viviendo el país, nosotros como latinos dentro de él, como hermanos, estar unidos. Siempre que traen esa palabra que me molesta muchísimo ‘muro’, digo que sí, que el único muro que hay que construir son los del CRIT, y los únicos muros que hay que mantener son los de CRIT que albergan la esperanza, la fe, la vida de esos niños que lo necesitan, y esos días vamos a estar aquí unidos por ellos. Somos una mesa de cuatro patas, y la pata más importante es esa audiencia que está allí afuera que colabora y dona.