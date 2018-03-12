Se estrella jet privado en donde viajaban una novia y sus amigas para celebrar su despedida de soltera

Una chica de nombre Mina Basaran se fue con un grupo de amigas a Dubái para celebrar a lo grande, sin imaginarse que no regresaría para el día de su boda

Mina Basaran, una chica de 28 años, y siete de sus amigas abordaron el fin de semana un jet privado que las llevaría por varios sitios turísticos para celebrar su despedida de soltera cuando intempestivamente, las alcanzó la muerte.

Mina, quien era hija del presidente del holding de inversión turco Basaran, habían pasado varios días celebrando sus últimos días como soltera en Dubái, compartiendo varias imágenes de lo bien que se la habían pasado en Instagram.

El viaje había terminado y había que volver a casa para alistar los preparativos de la boda, así que Mina y sus amigas tomaron un jet privado que viajará de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, a Estambul, en Turquía, el cual se accidentó cuando sobrevolaba por el suroeste de Irán, justo sobre los montes Zagors, a unos 370 kilómetros de la capital Teherán.

Ninguna de las chicas sobrevivió y tampoco la tripulación de la aeronave que pertenecía a Basaran Investment Holding. Las autoridades se encuentran ya investigando cuáles fueron las posibles causas de ese fatal accidente.