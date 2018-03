4 formas para mantener tu peso después de bajarlo

De acuerdo con Martica Heaner, Ph.D., profesora asociada adjunta de nutrición en Hunter College en New York City, que no participó en el estudio, la idea principal de la investigación es la necesidad de perseverar en el enfoque en tu cuerpo y tu comportamiento, una vez que ya no estés haciendo dieta.

“Ser responsable y desarrollar nuevas conductas saludables son las claves para el éxito duradero”, señala.

Y mientras Voils dice que no hay una solución mágica, tú puedes poner en práctica algunas estrategias probadas en este estudio en lugar de optar por un programa de apoyo formal. Así que sin importar que hayas bajado 10 o 100 libras:

Pésate con frecuencia. Y usa notas adhesivas o alertas en el calendario para recordarte que tienes que pesarte subiéndote en la balanza.

Establece un peso de advertencia. Si la balanza se pasa más de algunas libras, en el estudio se usaron 3 libras, examina qué puede haber cambiado en tus hábitos. Redirige esos cambios, o regresa a las estrategias que usaste para bajar de peso en primer lugar.

Conoce tus desencadenantes. Identifica de antemano cualquier situación, como fiestas o salir a comer, en donde eres propenso a comer en exceso, y haz un plan anticipado para disminuir tu riesgo.

Pide ayuda. En el estudio, tener una persona de apoyo fue algo importante, pero debido a que el apoyo se ve diferente para cada persona, cuéntales a los que te rodean lo que necesitas para ayudarte a mantenerte en ese peso.