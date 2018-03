Agreden sexualmente a la conductora Fernanda Ostos en México

Ostos publicó un video en su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido

La conductora y actriz, Fernanda Ostos, acusó a un joven de tocarle los senos apenas se bajó de su coche en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

El incidente, de acuerdo con la joven, ocurrió en la calle Amsterdam, alrededor de las 18:50 horas.

“Tengo muchísimo coraje, corrí tras él, grité, llamé la atención de todo mundo, llegó la policía y finalmente lo detuvieron.

“Esta es la segunda vez que me sucede así, hace muchos años me sucedió, detuvieron al tipo y como esa vez ahora me dicen que si no digo que me robó, a él (el sospechoso) no le va a pasar nada“, expresó la mujer a través de redes sociales.

Voy rumbo al M.P. en una patrulla un tipo me agredió sexualmente en la calle corrí incansablemente grite, llamé la atención de todos y la policia lo agarró en breve haré transmisión — Fernanda Ostos (@fernandaostos) March 14, 2018

Tras una persecución, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), el individuo señalado fue arrestado.

Acorde con los primeros informes se llama Jesús Uzziel, con domicilio en Ecatepec, Estado de México.

Tiene entre 20 y 24 años de edad y presentaba una herida en la parte trasera del oído, aparentemente producto de forcejear con transeúntes que se sumaron a la persecución.

Fue llevado al Ministerio Público de Atención Especializada a Turistas Nacionales y Extranjeros, de la Procuraduría General de Justicia local (PGJ).

Allí es donde, manifestó la víctima, servidores públicos le recomendaron acusar al joven también de robo, o de lo contrario sería casi imposible proceder legalmente contra él.

El Procurador, Edmundo Garrido Osorio ordenó que se atendiera a Fernanda Ostos con perspectiva de género.

Además, apenas se dé inicio a la carpeta de investigación, ésta podría ser canalizada a la Fiscalía de Delitos Sexuales.

El 8 de marzo de 2016, la periodista estadounidense, Andrea Noel, denunció también un ataque sexual en la Condesa, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A la muchacha le levantaron la falda como parte de un prank, o broma pesada que sirve para ser subida a Youtube.

Aunque un actor fue acusado del incidente, Noel otorgó el perdón a cambio de una disculpa.

