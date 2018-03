Metrolink busca ingenieras

Samantha Tames, ingeniera de Metrolink y madre, asegura que cualquier mujer puede aspirar a su puesto

Hace solo siete años, Samantha Tames se describía como una desertora escolar sin dirección para su futuro. Hoy, sin embargo, es una ingeniera de Metrolink al timón de un tren con un sueldo de seis cifras, lo que la hace responsable de la vida de miles de pasajeros día tras día. “Me encanta mi trabajo. Es muy divertido… Y algo que nunca pensé que haría en mi vida”, dice.

Tames no siempre estuvo en la cima, sino que comenzó por abajo, con Amtrak, limpiando baños y haciendo camas en autocares. Pero en solo un año logró convertirse en directora de Metrolink, el principal sistema regional de trenes de pasajeros del sur de California, el cual presta servicio a más de 55 estaciones en toda la región.

No es frecuente encontrar mujeres al mando de locomotoras, pero Metrolink está tratando de cambiar eso. “Creo que muchas de las razones por las que no ves más mujeres es porque no las conocen”, dice Tames, madre de un niño pequeño. Y asegura que cualquier madre puede aspirar a su excelentemente bien pagado trabajo.

Doce de los 70 ingenieros de Metrolink son ahora mujeres y el sistema ferroviario planea contratar más.