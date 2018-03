Richard Meier, arquitecto del Getty Center, es tachado de acosador sexual por cinco mujeres

"Me empujó sobre la cama y se acostó sobre mí mientras yo me retorcía", narra la acusación más terrible

Richard Meier, el famoso arquitecto de Nueva Jersey que diseñó el Getty Center en Los Ángeles, estableció una beca en enero en la escuela de arquitectura de la Universidad Cornell, su alma máter, diseñada para “reclutar y mantener a las candidatas con más talento”. Tiene además el Premio Pritzker. Sin embargo, ahora cuatro mujeres que han trabajado para el Richard Meier, y otra que lo conoció cuando él estaba trabajando en el Getty, han descrito encuentros en los que el arquitecto, ahora de 83 años, no tuvo un comportamiento nada apropiado.

En 2009, durante su primera semana como asistente del Sr. Meier, Laura Trimble Elbogen, de 24 años, dijo que el arquitecto, que tenía entonces 75 años, la invitó a su apartamento para celebrar su nuevo trabajo. Cuando ella llegó, dijo, él le ofreció una copa de vino, le mostró fotografías de mujeres desnudas que él había tomado y luego le pidió que se desvistiera. Ella se negó, salió del departamento y no dijo nada porque estaba demasiado intimidada y preocupada por mantener su trabajo. Sólo habló cuando fue despedida (según la compañía, por mera reducción de personal). Por su parte, Alexis Zamlich, asistente de comunicaciones de 22 años, dijo que el Meier se bajó los pantalones frente a ella, quien se fue rápidamente. “Hicimos todo lo que pudimos para examinar los reclamos y establecer una política sólida de acoso sexual y capacitación”, dijo en relación a ambos casos Scott Johnson, que fue director de operaciones de la empresa entre 2003 y 2010.

Al escuchar estos incidentes, Kent Kleinman, decano de la Facultad de Arquitectura, Arte y Planificación de Cornell, dijo en un comunicado que el comportamiento del Sr. Meier era “inaceptable”, mientras que Lisetta Koe, ex gerente de comunicaciones de la firma, afirmó lo siguiente: “siempre perseguía a las mujeres y nada lo detenía: intentó acercarse a mí y yo lo rechacé”. Stella Lee dijo en una entrevista que la Sra. Koe le advirtió sobre el Sr. Meier cuando ella comenzó a trabajar para él en 2000 y que terminó encontrándose al arquitecto vestido con un albornoz de felpa azul que, abierto al frente, exponía su pene.

Judi Shade Monk dijo que también había sido advertida sobre la actitud de Meier después de comenzar a trabajar en la empresa a la edad de 26 años en 2003: “no te quedes sola en la oficina ella”, le recomendaron. Luego, en la fiesta navideña de la oficina unos dos meses después, mientras guiaba a la Sra. Monk a conocer a dos prominentes arquitectos, el Meier movió la mano desde la espalda hacia abajo, donde jugó con su tanga a través de su ropa interior.

Carol Vena-Mondt, una diseñadora de muebles que no trabajaba para la firma de arquitectura, dijo que tuvo una experiencia perturbadora con Meier en la década de 1980 en Los Ángeles, donde estaba diseñando el Centro Getty, que actualmente está celebrando su 20 aniversario. “Me agarró por la espalda con ambos brazos, y es un hombre grande, y comenzó a empujarme hacia atrás, me giré y me separé de él, y él agarró uno de mis brazos y comenzó a arrastrarme por el pasillo hacia el dormitorio. Él me empujó sobre la cama y se acostó sobre mí mientras yo me retorcía deciendo que no una y otra vez“. Finalmente logró escapar, pero no reportó el incidente porque, en sus propias palabras, “no quería ofenderlo, así era la época en la que me criaron”.

Meier ha afirmado que se tomará un permiso de seis meses como fundador y socio gerente de su empresa y ha dicho lo siguiente: “estoy profundamente preocupado y avergonzado por las mujeres que fueron ofendido por mis palabras y acciones. Si bien nuestros recuerdos pueden diferir, pido disculpas sinceramente a cualquiera que se haya sentido ofendido por mi comportamiento. Dejo la compañía en manos de un equipo de alta dirección dedicado y sobresaliente, que ha pasado las últimas tres décadas sirviendo a nuestros clientes y fortaleciendo el éxito de nuestra empresa”.

Richard Meier & Partners es considerada una de las firmas de arquitectura más importantes del mundo, con proyectos destacados como el High Museum of Art en Atlanta y la Jubilee Church en Roma. Richard Meier la fundó en 1963, y en 1984 se convirtió en el destinatario más joven del Pritzker, el más alto honor de la arquitectura. “Creemos que las mujeres deberían sentirse cómodas y con poder en todos los lugares de trabajo, incluido el nuestro”, dijo Michael Palladino, socio y jefe de la oficina de la compañía en Los Ángeles, quien supervisará todas las operaciones y proyectos de la empresa a partir de ahora.