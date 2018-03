Suzy Cortez se desnudó completamente, por la victoria del FC Barcelona ante el Chelsea

La conejita de Playboy conversó con La Opinión y aseguró que este año el campeón de la Champions será el equipo catalán

El equipo catalán pasó a los cuartos de final de la Champions League con dos goles del argentino Lionel Messi. El FC Barcelona celebra el gane ante el Chelsea, en su cancha y junto a su afición en el Camp Nou.

La ex Miss BumBum, Suzy Cortez, vio el partido, y su reacción ante la victoria fue dejar a sus seguidores con la boca abierta. La fiel fanática del equipo azulgrana festejó el 3-0 con un desnudo en sus redes sociales. Aunque la imagen no muestra más de lo debido, porque sufriría la censura de las redes, sí se puede ver que su cuerpo no está cubierto.

La conejita de Playboy dice sentirse “Muy feliz” por el gane.

En conversación con La Opinión, la brasileña asegura que “Messi fue brillante como siempre“, además recalcó que el encuentro “Era un partido muy esperado, pues ya estamos cerca del fin“.

Además Suzy nos cuenta que se siente más feliz aún, porque “yo ya había previsto el resultado del partido“. Y eso probablemente se deba a que su pasión le ha dado la experiencia para poder predecir los resultados de los partidos, ya que ve los encuentros a fondo, y con la misma intención los analiza.

Al preguntarle sobre la final de la Champions, Suzy Cortez piensa en el resultado, las posibilidades y los partidos. Para al final contestar con rotundidad: “El Barcelona irá en la final. Me gustaría ganarle al Manchester city o al Real Madrid“.

La sexy brasileña dice que le “gustaría que fuera con uno de estos equipos que el Barcelona fuera en la final. Pues son equipos grandes, también, y será mucho mejor ganarle a cualquiera de ellos“.

Suzy Cortez finalizó la conversación con La Opinión para reiterar: “Pero seguro que el Barcelona ganará la Champions League“.