Calendario 3-15-18

Jueves 15

Musical de Disney

La obra “The Little Mermaid”, de Disney, se presentará en vivo del jueves al domingo en El Segundo Performing Arts Center (640 Main St., El Segundo). La obra, producción de Sound Stage Live!, es el primer musical interactivo que combina actores en vivo, animaciones proyectadas que rodean a la audiencia e interactividad entre el show en vivo y los dispositivos del público. Dirigida por Karl Warden y con la sensación de Youtube, Todrick Hall, como anfitrión. Jueves y viernes 7:30 pm; sábado 2:30 y 7:30 pm; domingo 2:30 pm. Boletos $29 a $129. Informes soundstage.live/tickets.

Viernes 16

Teatro religioso

A unos días del final de la cuaresma, la fiesta que celebra cada año la iglesia católica, un grupo de actores latinos del sur de California presentarán “Jesucristo vive-La Pasión”, una obra que recrea lo que vivió Jesús antes y durante su crucifixión. Del viernes al domingo, en el Industry Hills Expo Center (16200 Temple Ave., City of Industry), más de 200 actores, bajo la dirección de Freddy Moza, representan el calvario al que fue sometido Jesús de Nazaret. Para las representaciones se usan animales como burros, chivos, gallinas, puercos, palomas y ovejas. Viernes 7 pm; sábado 1:30 y 6:30 pm; domingo 12 y 6 pm. Boletos $10 a $35. Informes (626) 802-6449 y jesucristovivelapasion.com.

Nuevo reina

El espectáculo Medieval Times, en el que poderosos caballeros medievales se enfrentan en una lucha a muerte mientras los espectadores disfrutan de una deliciosa comida, estrena el show All Hail the Queen! Es la primera vez, en sus 34 años de existencia, que una mujer sube al trono de este montaje, que se presenta en el Medieval Times Dinner & Tournament (7662 Beach Blvd., Buena Park). Se verán nuevos vestuarios, armaduras, escenas de luchas y contará con música original. Consultar días y horarios en la página oficial. Boletos de $36.95 a $61.95. Informes (714) 523-1100 y medievaltimes.com.

Noche de salsa

Aunque no está muy activo en la escena musical más comercial, el salsero Luis Enrique, también conocido como El príncipe de la salsa, sigue ofreciendo conciertos, como sucederá este fin de semana en La diosa nightclub (215 North Brand Blvd., Glendale), donde el cantante nicaragüense hará un recorrido por los temas más sonados de su carrera, entre ellos “Yo no sé mañana”. 9 pm. Boletos $45 a $70. Informes (818) 286-3801 y salsaenla.com.

Comedia de mujeres

Maribel Guardia, Jacqueline Andere, Ninel Conde, Ariadne Díaz, Sherlyn y Ana Patricia Rojo son solo algunas de las actrices que participan en “Las arpías”, una comedia en español que se presentará por solo una noche en el Alex Theatre (216 N. Brand Blvd., Glendale). La obra, que va de la risa a las intrigas, viene a Estados Unidos luego de su exitosa gira por México. Dos funciones, 6 y 9 pm. Boletos $50 a $80. Informes (956) 445-9775 y ljconciertos.com

Tour de Gaby Moreno

La cantante guatemalteca Gaby Moreno estará en Los Angeles para presentar su Ilusión Tour, en el que tendrá como invitado especial al cantante Rosby. El show incluirá los temas que han hecho popular a esta intérprete, que canta en inglés y en español. También dará una prueba del material que prepara y que estrenará este año. El show se efectuará en El Rey (5515 Wilshire Blvd., Los Angeles) a las 8 pm. Para todas la edades. Boletos $30; $35 el día del show. Informes (323) 936-6400 y theelrey.com.

Sábado 17

Días salvajes en el NHM

El Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) presenta el L.A. Nature Fest, un fin de semana en el que los asistentes podrán experimentar el lado más salvaje de este lugar. Habrán zarigüeyas, víboras de cascabel, tortugas en exhibición, y los científicos del museo estarán disponibles para contestar preguntas acerca de los caracoles, bichos, aves y todo tipo de criaturas que habitan en la ciudad. Además, participan más de 30 puestos de vendedores en colaboración con organizaciones locales. El festival es gratuito con el pago de entrada al museo. Sábado y domingo 9:30 am a 5 pm. Boletos $7 a $15. Informes 213) 763-3466 y nhm.org.

Domingo 18

Banda MS de Sergio Lizárraga, que ha colocado éxitos como “Háblame de ti”, “Solo con verte” y “Tengo que colgar”, trae su gira Con todas las fuerzas al sur de California. Se presentará en el Pico Rivera Sports Arena (11003 Sports Arena Dr., Pico Rivera), donde actuarán como teloneros Giovanny Cadena, Virlán García y Banda la misma tierra. 8 pm. Boletos $40 a $60. Informes (562) 695-0747 y lanoria.tv.

Teatro experimental

La compañía Manual Cinema, que combina en sus creaciones lo clásico con lo novedoso, y usa todo tipo de artefactos para contar historias fantásticas, trae su espectáculo “The Magic City”. También usa títeres hechos a mano que se proyectan con sombras, participan actores y se usa música y sonidos para contar en sus relatos. Llega al Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge) luego de su debut en Australia, Francia y Alemania. Domingo 3 pm. Boletos $33. Informes (818) 677-3000 y ValleyPerformingArtsCenter.org.

Miércoles 21

Firma de libro

Chelsea Clinton, hija de Hilary Clinton, estará de visita por al área para firmar su exitoso libro, “She Persisted”, que recomiendan para esas pequeñas activistas y feministas que en unos cuantos años tomarán el rumbo del mundo en sus manos. Este libro habla de 13 mujeres que triunfaron a pesar de que en algún momento les dijeron que sus sueños no importaban, entre ellas Marie Curie, Sor Juana Inés de la Cruz, Viola Desmond, Sissi Lima do Amor, Wangari Maathai, Aisha Rateb, J.K. Rowling, Kate Sheppard y Malala Yousafzai. 6 pm. Gratis; se requiere boleto para asistir. Informes (626) 449-5320 y vromansbookstore.com.