¿Hay una multa si no tengo seguro médico?

Pero por ahora, la ACA sigue siendo la ley de la nación, y a principios de este mes el IRS emitió su último decreto que establece que serán rechazadas las declaraciones de impuestos ingresadas electrónicamente por personas que no marquen la casilla indicando que tanto ellas como todos los que aparecen en su declaración de impuestos están cubiertos, salvo que califiquen para una exención.

Si debes la multa y no la pagas antes de ingresar tu declaración de impuestos, perderás cualquier reembolso que te corresponda en el período fiscal actual o futuro. El IRS también dice que no pagar también podría retener el proceso de las declaraciones de impuestos en papel y retrasará los reembolsos.

El propósito de la multa es motivar a toda la gente, especialmente a los más jóvenes y más sanos, a comprar un seguro. La idea es crear un grupo de personas a asegurar menos costoso y en general, más sano, con el cual las primas bajarían. De acuerdo con la encuesta de Kaiser Family Foundation, la multa es la razón principal por la que el 26% de las personas compraron un seguro en el Mercado de seguros médicos de la ACA. Pero el 90% dijeron que volverían a comprar el seguro aun si el gobierno ya no lo impusiera.

Envíanos tu consulta sobre cómo inscribirte para obtener el seguro médico a través de tu empleador, Medicare o el intercambio de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Las personas que no están aseguradas son las menos conscientes de que pueden ser multadas por no comprar un seguro. De acuerdo con una encuesta de Kaiser, el 41% de las personas que no tienen seguro, en contraste con un tercio de toda la población, dijeron que no saben sobre la multa. El 63% de las personas que no están aseguradas no saben de cuánto es la multa, y el 24% piensa que es menos de $1,000 dólares.

Pero, puede ser mucho más que eso. Para el 2018, la multa es de $695 por cada adulto y $347.50 por cada niño que no tenga seguro. Este monto tiene un límite de $2,085 dólares por familia, o 2.5% del ingreso de tu familia, lo que sea más alto.

El período de inscripción abierta para personas que compran su seguro médico en el Mercado de seguros médicos bajo la ACA inicia el próximo miércoles. Para personas con planes de empleadores, el período de inscripción es a finales de noviembre. (El período de inscripción abierta de Medicare inició el 15 de octubre). Si piensas pasarte el próximo año sin seguro, por lo menos infórmate de cuánto te costará esa decisión.