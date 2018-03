La ‘Bebeshita’ de ‘Enamorándonos’ no descarta enseñar sus atributos con poca ropa

La participante del famoso programa dijo que le encantaría posar en una revista para caballeros

Daniela Alexis “Bebeshita”, admite que sí le gustaría posar en alguna revista para caballeros.

La participante del programa ‘Enamorándonos’ confirmó que le encantaría enseñarlo todo en una publicación, sin embargo lo haría por una cantidad bastante elevada.

“¡Ay bebé! Sí me llegan al precio sí, la verdad ese nada más fue un reportaje en la página de Playboy y se me hizo padre, divertido, mi mamá estaba asustada.

“Pero la verdad es que fue divertido y sí me aventaría a hacer algo, pero aún no me han dicho nada“, compartió para Agencia Reforma.

Daniela se prepara para lanzar el video de su primera canción, titulada “Niñas Buenas“, rola en la que la acompaña el intérprete Atl Garza.

“Yo siempre quise lanzarme de cantante, pero estaba haciendo más cosas. La canción, es mi vida, soy yo, habla sobre salir con tus amigas, de fiesta, pasártela bien, divertirte, no pensar en hombres y solamente irte a disfrutar con tus amigas, de eso se trata”, dijo.

Bebeshita confirmó que la productora Magda Rodríguez la buscó para que se fuera al programa ‘Hoy’, de Televisa, sin embargo prefirió quedarse en TV Azteca.

“Decidí que todavía no era mi tiempo, me dijo Magda ‘piénsalo, yo te voy a apoyar en la decisión que tú tomes’ y yo dije ‘ok’ y mejor me espero“, finalizó.

ASÍ LO DIJO

“Enamorándonos ha sido todo, buscar el amor es una travesía increíble, nadie busca el amor en un programa y eso se me hace súper padre, por eso yo decidí entrar ahí”. Daniela Alexis ‘Bebeshita’

POR: Elizabeth García