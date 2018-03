Todos incluidos para terminar la indigencia

La ciudad, el condado y diversas organizaciones piden tenderle la mano a las personas sin hogar

Los residentes y visitantes del condado de Los Ángeles podrán apreciar una enorme puerta semiabierta sobre un pedestal con el hashtag #Everyonein (Todos adentro), que forma parte de una campaña de concientización sobre los desamparados en la ciudad.

La inciativa es liderada por la organización United Way of Greater Los Angeles, la cual lucha contra la pobreza, “y por medio de una estrategia de tres partes se espera que las personas levanten la mano para ayudar”, dijo Elise Buik, presidenta y CEO de United Way. “Vamos a educar al a comunidad, seguiremos el progreso y celebraremos el éxito”.

Mediante la educación se espera que las personas quieran involucrarse ya sea siendo voluntarios en sus vecindarios o recibiendo entrenamiento de organización y leyes a favor de los más necesitados.

Se seguirá el progreso y se monitorearán programas financiados por las medidas H y HHH, ambas para ayudar a reducirla cifra de personas sin hogar.

Por último Everyone In celebrará el progreso y trabajo que se realiza para terminar con la población

desamparada.

El condado de Los Ángeles estimó que durante 2017 unas 58,000 personas dormían en las calles por noche. “Es un problema que debe terminar”, dijeron funcionarios y organizadores.

“El año pasado el conteo anual de LAHSA demostró un 44% de incremento en la indigencia de niños, 64% en los jóvenes [entre las edades 18 a 24] y 63% de incremento en latinos desamparados. Por eso estoy comprometida a luchar no solo en el Distrito 1 pero en todo el condado”, dijo la supervisora Hilda Solís.

Agregó que el dinero delas medias H y HHH, ambas aprobadas por los votantes, ya se encuentra en uso.

El alcalde Eric Garcetti dijo que las personas pueden añadirse a la campaña al ofrecer un estacionamiento para que los vehículos de los desamparados puedan pasar la noche, al adoptar a una familia sin hogar y asegurarse que no regresen a las calles o al brindar un techo a un veterano para impedir que regrese a las calles.

Igualmente pidió que más personas ofrezcan empleos a quienes están desamparados para ayudarlos a levantarse.

“En Los Ángeles no hay ningún grupo de personas llamado indigentes, hay angelinos que no tienen hogar y hoy les decimos ‘Los llevaremos a un hogar’”, dijo el alcalde.

La puerta de inclusión

“La escultura de la puerta, de 14 pies de alto, refleja la inclusión de los desamparados hacia un hogar”, dijo el artista Rob Reynolds.

Sobre ella hay un texto en el que se lee: “Enfermedades, facturas, desalojo, indigencia, vivienda de apoyo y hogar”.

“Vivir y trabajar cerca del centro de Los Ángeles me ha hecho ver la extensión [de este tema] todos los días. Más que nunca se ve que están alrededor de nosotros en una escala muy grande”, dijo Reynolds.

“Necesitamos motivar a nuestros funcionarios electos y darles el apoyo que necesitan para construir mas hogares asequibles… Vivimos en un lugar tan afluente y creativo que podemos trabajar juntos para resolver este problema”, reiteró el artista.

Para saber el curso de la puerta de Everyone In visite: http://everyoneinla.org