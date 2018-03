¿Buscas buenas series? Acá te dejamos 3 imperdibles en Hulu

Un listado que te encantará para iniciar el fin de semana

Si lo tuyo es llegar a casa y encontrar una show con el que puedas distraerte, emocionarte e involucrarte, acá te damos el top 3 de las series en Hulu, que no te puedes perder.

1. The Handmaid’s Tale

Esta historia adaptada de un clásico de la novela de Margaret Atwood, narra la experiencia de una sociedad sumida en la consecuencia de los desastres medioambientales.

En medio de la exposición de un terrífico escenario en el que las generaciones van envejeciendo y se reducen los medios de reproducción, mujeres son capturadas y convertidas en una especie de esclavas sexuales con el fin de continuar con la procreación.

Las mujeres del lugar han perdido la fertilidad, solo las Handmaids podrían salvar la posibilidad de que haya nuevas generaciones. Los esposos de las mujeres del lugar no tienen más opción que fecundar a las visitantes a quienes más les vale quedar pronto en embarazo.

2. Designated Survivor

Una serie original de ABC que ha capturado de forma especial al público. Si te gustan las series de corte político, de acción, estrategia y suspenso, sin duda esta será una perfecta elección.

Entre los protocolos de emergencia de un país, está estipulado quién sería el potencial reemplazo para un cargo, en caso de que la persona responsable no estuviera disponible, a éste se le llama el designado. En esta trama que gira entorno a un ataque terrorista, un hombre de familia, inexperto en política, con un buen corazón y sin duda una gran capacidad de planeación, se enfrenta a la realidad de asumir el cargo más importante en el gobierno de los Estados Unidos. Designated Survivor, el sobreviviente designado, en medio de la ficción, narra la historia de una persona del común que sin esperarlo se enfrenta a la responsabilidad de dirigir la Casa Blanca y con ella, a todo el país que sufre las consecuencias de un trágico acto que acaba con la vida de la mayoría de los integrantes del gobierno elegido por el pueblo.

Los primeros capítulos de esta serie ya no se encuentran disponibles en ABC, pero tranquilo, Hulu los tiene en sus listados. Una vez comiences no podrás parar.

3. This is Us

Una historia de drama vista desde el funcionamiento de una familia soñada. Las diferentes personalidades de los actores hacen que el espectador fácilmente se encariñe con ellos. Los problemas, como en todas las familias, existen, pero esta familia tiene la capacidad de unirse ante las circunstancias para hallar las mejores soluciones.

This is Us ha sido una de las series preferidas entre los televidentes de NBC, Hulu tienen sus temporadas disponibles para sus suscriptores.

Estas tres series destacadas entre el público son recomendaciones que no debes pasar por alto. ¡Alístate para tener un fin de semana de serie!