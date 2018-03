5 camionetas modificadas para volverse loco

Cuando no te basta con lo que compras de fábrica, puedes ver estas modificaciones increíbles

Los autos modificados son algunos de los más atractivos, al menos para el ojo, pues resultan muy vistosos y algunos, hasta más efectivos.

Las modificaciones consisten en cambiar y ajustar partes de la carrocería para cambiar la apariencia de los vehículos que en muchos casos también son “tocados” en su mecánica para que ganen una mayor potencia.

En estas imágenes encontrarás algunas camionetas, tanto pick up como SUV que fueron modificadas de tal forma que sin duda llamarán tu atención, pues aunque no seas de los que gustan de este arte no podrás negar que son sensacionales.

1- 2015 Toyota Tundra Crewmax Platinum

Mira este ejemplo que por medio de varios accesorios cambia por completo la forma en la que el vehículo se ve, con luces auxiliares, y malacates. Esta belleza de apariencia militar está en venta por algo así como 180 mil dólares.

2- Peugeot 2008 DKR16

Esta majestuosa obra francesa fue ideada para correr en el Rally Dakar, pero fue modificada con un motor V6 que lo vuelve imparable.

3- Ford Raptor 2017

¿Qué pasa si a una Ford Raptor le quitamos peso, le aumentamos algunos aditamentos tecnológicos y levantamos su altura?

4- Toyota Tundra

Una que va más allá del off road y le pone algo de “bling” y un pequeño levantón a 37 pulgadas desde el nivel del suelo.

5- Jeep Wrangler

Este sujeto quería un Jeep de estilo militar. Nosotros creemos que se le pasó un poco la mano.