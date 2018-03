Dicen que Zuleyka Rivera es ‘la más dura’

Soy una salvaje 🙄 lo sé. Amigas que entrenan juntas se ponen más fuertes 🤣 #ta’sdura #aguantasloquevenga @anacvargas #waitforit #youaremypartnerincrime #youareawake @yaspersonaltrainer

A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Mar 2, 2018 at 1:36pm PST