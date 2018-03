Regresan Niño Jesús robado de una iglesia en NJ hace casi 90 años

La escultura fue devuelta en un paquete con una nota que aclaraba el misterio

Un paquete “sospechoso” dejado en la iglesia “Our Lady of Grace” en Hoboken el miércoles resultó ser una figura del Niño Jesús robada de un pesebre hace casi nueve décadas.

El personal de la iglesia llamó a la policía y fue ésta quien se encargó de abrir el paquete, que no tenía dirección de remitente. La escultura venía con una nota anónima que aclaraba el misterio.

“Mi mamá me dijo que el Niño Jesús había sido robado del pesebre de la iglesia “Our Lady of Grace” cuando era una niña de unos doce años a principios de la década de 1930″, dice la nota, reportada por PIX11. “De alguna manera llegó a manos de su padre y no sé por qué no lo devolvió. En cambio, se lo dio a mi madre después de casarse, y ella también lo guardó hasta su muerte, cuando llegó a mí”.

Fue el reverendo Alexander Santora quien llamó a la policía de Hoboken. Miembros de la Unidad de Servicio de Emergencia acudieron a la iglesia, donde un oficial utilizó un dispositivo de detección de calor para escanear la caja. Cuando estuvo seguro de que no contenía nada incendiario, la abrió.

Adentro estaba la estatua del Niño Jesús y la nota explicando cómo se había convertido en una especie de reliquia familiar.

“Creo que es admirable saber que incluso después de todas estas décadas alguien sabe que puede hacer simplemente lo correcto“, dijo Santora. “Creo que es una afirmación de que la gente siempre tiene que intentar hacer lo correcto y, en este caso, alguien lo hizo”.

La iglesia “Our Lady of Grace” data de 1876 en Hoboken. No se ha informado qué destino tendrá ahora la escultura.