Salvadoreña recibe la residencia legal 16 años después de sufrir abusos sexuales a manos de su padrastro

Fue violada e incluso quedó embarazada de él en su adolescencia

Cecilia jamás imaginó que la tragedia que vivió en su niñez le ayudaría años después a obtener su residencia legal permanente.

Ella tenía apenas 11 años cuando llegó a Estados Unidos de su natal El Salvador con la ilusión de reunirse con su madre.

“Mi mamá y mi padrastro trabajaban de día pero después le cambiaron el horario a mi padrastro y comenzó a trabajar de noche. Entonces se quedaba todo el día en la casa y fue cuando comenzó a abusar [sexualmente] de mi”, contó la mujer de 30 años, quien pidió no usar su apellido.

Ella temía acusarlo por sus amenazas de deportarla a El Salvador si decía algo.

Al cumplir los 14 años, Cecilia notó que su estómago se abultaba. Para no delatar su embarazo, su solución fue ponerse ropa más floja. Pero a los seis meses de gestación su madre se dio cuenta que estaba embarazada.

Por temor, Cecilia mintió diciendo que ahabía sido violada en la calle.

Su madre la llevó a hacer un reporte a la policía y tras la insistencia de su progenitora y los detectives Cecilia finalmente confesó que fue su padrastro quien por años había estado abusando sexualmente de ella.

“Fue muy triste para mi mamá”, dijo Cecilia, aseverando que su madre no imaginaba lo que ocurría en su propio hogar. “Pero también me apoyó mucho…denunciamos a mi padrastro y la policía lo arrestó”, recalcó.

El violador recibió seis años de cárcel y después fue deportado a El Salvador.

Se queda indocumentada

Cecilia tenía el Estatus de Protección Temporal (TPS). Después de los abusos, su madre se quedó sola con dos hijos menores de edad y una nieta.

“No nos alcanzaba ni para comer, ni para pagar la renta. Nos salimos de donde vivíamos para irnos con unas personas de la iglesia”, relató.

Su precaria situación impidió que renovaran el permiso de TPS de Ceciclia, quedando ella indocumentada. Solo su madre y su hermano lo renovaron puesto que ambos trabajaban.

Unos seis años después, Cecilia se enteró que podía calificar para la Visa U, la cual se otorga a víctimas de crímenes que estén dispuestas a ser parte de la investigación para capturar a los criminales.

Sin embargo, Cecilia dijo que contactó a tres abogados y ninguno le dio esperanzas.

“Me decían que necesitaba una firma de la fiscal que llevó mi caso…Yo la fui a buscar pero me dijo que ya no trabajaba ahí y no pude conseguir su firma”, recuerda la mujer, quien comenzó a darse por vencida en su trámite.

Su último intento fue en el 2010 y fue cuando la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto le dio la respuesta que buscaba.

Consigue la Visa U y la residencia permanente

El primer paso para obtener la Visa U es obtener una certificación del caso que la pueda firmar una de tres entidades: la policía, un fiscal o un juez, explicó la abogada Nieto.

El problema de cuando buscan a un fiscal es que ellos se están moviendo de locación constantemente. “A veces es difícil que se sienten a ver el documento, lo lean y jalen el expediente porque a veces son meses o años antes que ocurrió el incidente y cuesta andar detrás del fiscal”, dijo la abogada.

“De las tres entidades yo escojo la mas fácil…ahí es donde tiene que haber creatividad de abogacía”, aseveró y añadió que probablemente Cecilia buscó su certificación sola sin conocer sus opciones.

Y lo que tanto buscaba por fin lo encontró. Cecilia calificó para la Visa U y en abril del 2017 recibió su ansiada “green card”.

Cecilia dijo que en el 2013 se casó por primera vez, pero tenía un miedo con su nuevo esposo debido a su pasado. No quería que se repitiera lo mismo con un padrastro en casa.

“Siempre estaba temerosa por mi hija que le fuera a pasar algo. Hasta mi mamá me dijo que se le dejara pero yo no quise”, relató. La hija que procreó con su padrastro ahora tiene 16 años.

Sin embargo, ella aseguró que su marido se ha ganado la confianza de todos. Él tiene una buena relación con su hija y su familia. Hace tres años compraron una casa en el sur de Los Ángeles y hace dos meses ella dio a luz a su segundo hijo.

Un segundo caso migratorio en proceso

El esposo de Cecilia llegó como indocumentado de México a los 18 años y no había podido solucionar su estatus migratorio hasta ahora. Él logró ser incluido en el trámite de la Visa U de su mujer.

La abogada Nieto explicó que una víctima de la Visa U puede incluir a hijos menores de 21 años, a su pareja y si es un niño, también sus hermano pueden obtener la legalización.

En el caso de Cecilia la única prueba es demostrar que están casados legalmente para que él entrara en el caso, dijo Nieto.

El trámite depende de su pasado; si cuenta con delitos previos, enfrentamiento con inmigración, fraude, querer entrar con documentos falsos, etc., dijo Nieto.

Su caso parece ir viento en popa puesto que hace poco el esposo de Cecilia recibió su aprobación del perdón.

Nieto dijo que las personas que han experimentado tragedias no deben permitir que estas les impidan continuar una vida normal.

“No es para eliminar lo que les pasó, pero por lo menos utilizarlo para ayudar a la familia”, dijo Nieto. “Sé que es difícil pero hablar ya sea con un terapeuta, con el fiscal o con el juez puede ser la solución”.