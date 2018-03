¿Taylor Swift fue la causante de la salida de Camila Cabello de Fifth Harmony?

La intérprete de "Havana" aclara la situación

Camila Cabello ha tenido gran éxito en su carrera como solista y hay un rumor que fue Taylor Swift la que impulsó a la cantante de salirse de Fifth Harmony. Muchos de los fans del grupo musical culparon a la intérprete de “Look What You Made Me Do” por haber causado un desequilibrio en la banda.

“Si yo no quiero hacer algo, el mundo entero me lo podría decir y no lo haré”, dijo Cabello en entrevista con “The Dan Wootton Interview”. “Y si lo hago, entonces todo el mundo me podría decir no hacerlo y lo haré. Siempre he sido así”.

💜 A post shared by camila (@camila_cabello) on Mar 16, 2018 at 4:43pm PDT

La cantante de “Havana” salió en defensa de Swift con quien iniciará una gira abriéndole los conciertos.

“Me molestó que la gente decía que me estaba impulsando porque probablemente recibió reclamos y críticas negativas por eso y me molesta porque soy muy protectora de mis amigos”, agregó Camila. “Si te soy honesta, ella nunca tuvo que ver con eso”.