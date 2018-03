7 maneras de saber que tu pareja te ama

Psicóloga describe algunas de las señales que expresan los verdaderos sentimientos el amor

Son las acciones observables más que las palabras las que evidencian, en muchos casos, si en realidad un esposo(a) ama o no a su pareja.

Así lo proclama con gran convicción la Dra. Susan Krauss Whitbourne, especializada en psicología y profesora Emerita del Departamento de Psicología y Ciencias Cerebrales de la Universidad de Massachusetts Amherst, tras haber estudiado por varios años numerosas investigaciones sobre la relación de parejas, así como las teorías Gottman de los afamados psicólogos John y Julie Gottman, fundadores del Instituto Gottman que por más de cuatro décadas se ha dedicado a efectuar investigaciones sobre el amor, las parejas y los cónyuges para encontrar herramientas que permitan edificar relaciones duraderas y saludables.

Las señales

De acuerdo con la autora de más de una docena de libros, entre ellos ‘The Search for Fulfillment’ (January 2010), estas son algunas de las señales de la vida cotidiana que te ayudan a medir la profundidad de los sentimientos que por ti siente tu media naranja:

1. Desea pasar tiempo contigo

“El querer invertir tiempo con el esposo(a) es un indicador clave en una relación exitosa a largo plazo, de acuerdo con una reciente teoría”, dice la experta en uno de sus tantos escritos para el portal ‘Psicología hoy’.

Y es que los integrantes de las parejas que realidad se quieren, aunque se encuentren hasta el cuello con sus actividades laborales, responsabilidades familiares y compromisos sociales, siempre sacan tiempo para compartir y disfrutar a solas.

2. Te hace preguntas sobre cómo fue tu día

La persona que ama muestra interés sobre los altos y bajos que pudo tener su cónyuge en su jornada laboral, haciéndole preguntas sobre cómo estuvo su día.

Esta acción es muy saludable en una relación, debido a que no solo muestra la preocupación e interés que un cónyuge tiene por el otro, sino que —de acuerdo con Krauss Whitbourne— manifiesta a su vez un apoyo emocional que “mantiene abiertas las rutas de la comunicación”.

3. Confía en ti

Los cónyuges que realmente se preocupan por su pareja siempre dan el beneficio de la duda.

“Las investigaciones muestran que en las relaciones exitosas a largo plazo, los esposos no sienten el deseo de saber en dónde se encuentra su pareja en un momento dado ni se preocupan de que pueda estar involucrado(a) en algo nefasto”, asegura la también profesora adjunta del Departamento de Gerontología de la Universidad de Massachusetts en Boston. “Un cónyuge que no cuestiona a sus esposo(a) dónde estaba si llega tarde a casa o no husmea su teléfono celular expresa el tipo de confianza que debe existir en una relación sólida”.

4. Te ayuda cuando lo necesitas

Las personas que quieren de verdad salen al rescate de su compañero(a) a cualquier momento, y con la mejor disponibilidad, a pesar de haber tenido un día laboral pesado o estar cargadas de trabajo. Ellas están dispuestas a ayudar a su pareja, por ejemplo, cuando algo anda mal con su conexión de la computadora, si es que tienen conocimientos de la nueva tecnología o no tienen problema de ir a la farmacia a cualquier hora para comprar el medicamento que su compañero(a) necesita para sentirse mejor del resfriado.

5. Muestra respeto por tus puntos de vista

Las parejas que realmente se quieren están abiertas a respetar y aceptar como valides las opiniones y los puntos de vista de su compañero(a) a pesar de diferir de ellos.

6. Te incluye en las decisiones

A pesar de que en la mayoría de las relaciones los cónyuges se dividen las tareas del hogar con la confiabilidad de que cada quien hará lo mejor por el bien de la familia, esto no implica que uno de ellos tome las decisiones importantes por sí mismo.

“Está bien y probablemente sea aconsejable que cada integrante [de la pareja] se especialice en algunas tareas necesarias para mantener el hogar en funcionamiento, pero en algún momento [él o ella] debe sentir que sus puntos de vista seguirán buscándose y escuchándose [en la toma de decisiones importantes, que afectarán a ambos y a la familia]”, apunta la experta.

7. Tiene expresiones de afecto

“Las parejas no tienen que tener relaciones sexuales frecuentes, o incluso ningún sexo, para ser emocionalmente íntimas”, asegura Krauss Whitbourne. “Sin embargo, mostrar algún signo de cercanía física [como un beso o un abrazo espontáneo o reposar simplemente el brazo sobre el hombro] sugiere que el cónyuge siente una conexión vital con su pareja”.