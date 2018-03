Conoce los nueve defectos fatales de una pareja

Una de las cosas que hace que el amor no funcione es la mala selección de la pareja

Es triste pero cierto que de la gente que se casa, más de la mitad se divorcia durante el primer año de matrimonio. Cuando se casaron se querían, pero después de un año de convivencia, no lograron superar los problemas de pareja. ¿Después de quererse que más se necesita para que el amor funcione?

Una de las cosas que hace que el amor NO funcione es la mala selección de la pareja. Muchas personas tienen DEFECTOS FATALES que impiden una relación funcional y armoniosa.

¿Quieres saber cuáles son esos defectos fatales de una pareja? ¡Acompáñeme!

1. Adicción

2. Rabia

3. Conciencia de víctima

4. Controlador extravagante

5. Disfunción sexual

6. Pareja que no ha crecido

7. Pareja que no está disponible emocionalmente

8. Pareja que no se ha recuperado de pasadas relaciones

9. Persona emocionalmente dañada durante la niñez

Los defectos fatales son los que encontrarás en las personas que eliges en una relación. Son esas características en una persona las que pueden hacer que una relación se convierta en pesadilla. Algo muy importante es tener claro que si a quien amas tiene uno o más de estos defectos, no quiere decir necesariamente que esa persona sea incapaz de tener una relación. Sí quiere decir, sin embargo, que esos “defectos” causarán problemas en tu vínculo y que pueden ser fatales para su perdurabilidad.

Ninguno de nosotros somos perfectos, y es obvio que tenemos defectos o imperfecciones que afectan nuestros vínculos amorosos, pero algunas de estas características son mucho más peligrosas y destructivas que otras. Además, si esa persona está decidida a buscar ayuda y reconoce su limitante, podemos darle una oportunidad.

El amor es crecer junto al otro. Ahora, si esa persona esta en negación, no admite sus conflictos, no cree que necesita ayuda y pretende que tú aceptes y vivas con sus incongruencias, adicciones, disfunciones sexuales, ataques de rabia, con una tercera persona (los no disponibles) y un gran etc…¡HAY QUE PONERLE UN SE VENDE!

http://www.nancyalvarez.com