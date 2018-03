7 consejos para evitar olvidar a tu hijo en el auto

Conozca algunos consejos para prevenir estas tragedias

El estrés, el ajetreo y hasta un cambio en la rutina pudieran ser factores que provoquen el olvido de un menor en un auto.

Según Kids and Cars, una organización norteamericana dedicada al cuidado y prevención de los menores, cada año un promedio de 37 niños mueren en Estados Unidos al ser dejados dentro de los vehículos con los cristales cerrados y a altas temperaturas. Ante esta problemática, la prevención y la educación es crucial para evitar tragedias que cobren vidas y trastoquen familias.

Algunos pasos que ofrece Kids and Cars para evitar el olvido son:

1. Nunca dejes a los niños solos dentro o cerca de los autos, ni siquiera por un minuto, y cuando no haya nadie en el interior cierra el vehículo para que el menor no pueda abri y entrar.

2. Mira dentro del auto antes de cerrarlo con llave. Toma el hábito de siempre abrir la puerta trasera para verificar el asiento trasero antes de dejar el vehículo. Asegúrate de que ningún niño sea dejado atrás.

3. Crea un recordatorio para verificar el asiento trasero. Por ejemplo, coloca algo que necesites, como el teléfono celular, una cartera, identificación del trabajo o un maletín, que te obligue a abrir la puerta trasera para recoger ese artículo cada vez que te estaciones.

Asimismo, mantén un peluche grande en el asiento protector del niño. Cuando el menor sea colocado en el asiento protector coloca ese peluche en el asiento delantero del pasajero, así funcionará como recordatorio visual de que hay un niño sentado en el asiento trasero.

4. Asegúrate de tener una política estricta con el centro de cuido del niño sobre dejar y recoger a los menores. Kids and Cars destaca que todas las personas que están envueltas en el cuido de su hijo deberían, siempre, estar atento del paradero del menor.

Si tu hijo no asistirá al cuido como es establecido debes llamar e informar al cuido. Si el niño no ha llegado al cuido a la hora acostumbrada y no han recibido llamada del padre o la madre o encargado, el personal del centro de cuido debería contactar a los padres de ese menor para velar que se encuentre bien.

5. Mantenga las llaves del auto lejos del alcance de los niños.

6. Si no encuentras a tu niño verifica de inmediato dentro del auto y dentro de la cajuela. Los niños pueden cerrar con seguro los autos cuando están en el interior pero muchos no pueden abrirlos.

7. Si ves a un niño dentro de un auto llama al 911 de inmediato. Si el menor está caliente o enfermo sáquelo del vehículo lo más rápido posible.

De acuerdo con la American Academy of Pediatrics, el cuerpo de un niño se calienta de tres a cinco veces más rápidamente que el de los adultos. Además, los menores pueden morir de insolación o falta de oxígeno en muy corto tiempo.