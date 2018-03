Así fue el ataque sexual a la actriz mexicana, Fernanda Ostos, en plena calle

Asegura que necesita terapia

Hace algunos días, Fernanda Ostos fue toqueteada en la calle por un sujeto en la colonia Condesa de la Ciudad de México y hoy en día, la actriz mexicana no ha podido salir a la calle y no duerme tranquila después de ese terrible hecho.

“No he podido salir mucho a la calle, me siento muy nerviosa, no he podido dormir tranquila; me despierto a cada rato; es un trauma muy fuerte que me dejó el hecho de que invadieran mi cuerpo en la calle”, aseguró.

Por tal motivo, ahora está haciendo uso de la terapia para asimilar lo que vivió.

“Estoy yendo a terapia, tengo que sanar lo que me sucedió el otro día, sobre todo porque me siento muy decepcionada por las leyes mexicanas, ya que consideran que mi cuerpo es solo un objeto, es un delito menor el que me agarraran los senos, eso no se vale, no es justo”, comentó Fernanda.

Sobre si contrataría seguridad privada para poder salir a la calle esto dijo.

“No tengo el dinero para contratar guardaespaldas, mi economía es como la de la mayoría de los mexicanos; no puedo gastar tanto en personas para que me cuiden todo el tiempo, es imposible”, dijo la actriz.