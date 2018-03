Esquina migratoria: ciudadano se casa con indocumentada y quiere darle beneficios de Seguro Social

Soy ciudadano estadounidense y ya estoy jubilado, pero sigo trabajando. Me acabo de casar con una mexicana que esta indocumentada. Mi pregunta es si debo llamar al Seguro Social para que la incorporen a ella para que reciba los beneficios si yo muero.

Sí, las bonificaciones del Seguro Social son para la viuda legal del beneficiario y para prevenir complicaciones es una buena idea notificarlo. También te recomiendo hacer una petición familiar para tu esposa ya que me comentas que su estatus es de indocumentada.

Como ciudadano estadunidense puedes solicitar su residencia permanente (Greencard) y dependiendo de la forma que entró al país – si fue detenida por la Patrulla Fronteriza y puesta en un centro d detención o si entró con una visa y permaneció en Estados Unidos tras la expiración de esta – y de su récord delictivo, su proceso puede ser relativamente corto.

Eventualmente, ella también necesitará una identificaciónpara solicitar los beneficios del Seguro Social aun cuando sean de tu parte.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio