La nueva estrategia de los supremacistas blancos: carteles sobre autopistas

Organizaciones cuelgan carteles en autopistas para promover idelogía y reclutar miembros

Grupos de supremacistas blancos están colgando carteles sobre autopistas y en los techos de casas para promover su ideología y reclutar más miembros, revela un reporte dado a conocer por el Centro sobre Extremismo de la Liga de Anti-Difamación (ADL).

De acuerdo con el estudio, estas prácticas siempre han existido, pero han incrementando en los últimos 10 meses.

La ADL contó 72 instancias entre mayo de 2017 y marzo de 2018 en que se colocaron carteles expresando sentimientos antiinmigrantes, antisemitsa y misóginos.

Mientras Oregon lidera en cuanto a esto, California, Texas y Georgia son segundos.

Alrededor del 35% de estos carteles publicitaban retórica antiinmigrante, según ADL, como “Secure Border, Secure future” (Aseguren las fronteras, aseguren el future) y “Defend American workers. End DACA now!” (Defiendan a los trabajadores estadounidenses. Terminen DACA ahora!), ambos colocados por el grupo Identity Evropa.

“Estas frases son una versión más sanitizada del verdadero propósito de este grupo, la preservación de la ‘identidad estadounidense blanca’ y promulgar la idea que personas blancas fundaron Estados Unidos para personas blancas, y que no tenían intención de que fuera una sociedad multiracial y multicultural”, indica el estudio.



Otro estudio de la ADL el año pasado encontró que en 2017 se triplicó la distribución de volantes y propaganda supremacista en las universidades en comparación con 2016.

Sur de California

En el Sur de California hay tres grupos – Patriot Front, Identity Evropa y Rise Above Movement con base en el condado de Orange que son prominentes en cuanto a estos esfuerzos.

Patriot Front ha colocado carteles cerca de la salida de Skirball y sobre el puente de Mulholland en la autopista 405 en los últimos meses.

Uno de estos carteles leía “Americans are white, the rest must go” (Los Americanos son blancos, el resto debe irse) mientras que otro decía “Resurrection through insurrection” (Resurrección a través de insurrección) e incluía su sitio web bloodandsoil.org.

Los carteles fueron colocados a mitad de la noche y fueron removidos por la mañana cuando vecinos se dieron cuenta de su presencia.

En Irvine, la organización Identity Evropa colgó carteles sobre una auotpista el pasado 23 de diciembre que leían “Keep traditions alive. Merry Christmas. From Identity Evropa” (Mantengan vivas las tradiciones. Feliz Navidad. De Identity Evropa).

La ADL indica que fotos y videos de estos carteles se usan como propaganda en los sitios web de estas organizaciones.