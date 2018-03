¿Paquita la del Barrio sufrió de acoso sexual?

La cantante revela si alguna vez un hombre le faltó al respeto

Con la sinceridad que caracteriza a la queridísima Paquita la del Barrio, compartió que nunca tuvo que acostarse con los hombres para hacer una exitosa carrera.

“Si las mujeres se sienten acosadas en su trabajo, es muy fácil, que no trabajen con ellos, desgraciadamente uno necesita trabajar y no prevé uno esas cosas, pero no hay que dejarse. Siempre me he manejado yo, mi marido una vez me dijo en Veracruz, ¿Te vas a ir a México?, pero para que triunfes tienes que dar “aquello”, le dije no, no es cierto, me vine a México y no tuve que dar aquello, aquí estoy firme”, dijo la cantante a Diario Basta.

Paquita aseguró que siempre ha puesto a los inútiles en su lugar, basta escuchar su repertorio de canciones para comprobarlo. “Nunca he tenido propuestas de acoso, yo hago las propuestas (ríe). Muchas de las canciones que tengo hablan de no dejarse de los hombres, basta buscar en mi repertorio para que vean lo que hay. Y si no encuentran, que los compositores me echen una canción para cantarla”, dijo.

A lo largo de más de 30 años de carrera la estrella está tranquila, pero confesó que las broncas siempre van a estar presentes. “Los problemas nunca se terminan, pero Dios es el único que gobierna y tenemos que darle solución bien que mal a las cosas, a las situaciones. Mi madre siempre me decía que no hay problema que no se aguante, que no se solucione”, concluyó.