Kate del Castillo no quiere volver a México

La actriz dice no tener razón para regresar a su país

Kate del Castillo se siente tranquila después de que el proceso legal que enfrentó por su encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán quedó archivado. Sin embargo, aseguró que no piensa volver a México.

“Yo no voy a regresar a México, no tengo ninguna razón, trabajo no me dan, mi familia me acaba de visitar, entonces no tengo ninguna prisa, además yo puedo votar desde Estados Unidos. Ahora ya me siento entera, me costó mucho, pero ahora lo estoy”, señaló la actriz en entrevista.

Su decisión es irrevocable, dijo. Este año está nominada en los Premios Platino, en la categoría de Mejor interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por “Ingobernable”, la producción de Netflix que protagoniza, pero no asistirá a la gala porque se llevará a cabo en Cancún.

“Mandaré a mis papás en mi representación, yo fui a los premios de Marbella, de Madrid y la verdad es que lo hacen en grande, pero esta vez no iré”, dijo.

La obra de teatro “I’m OKate”, que montó en Estados Unidos, la ayudó, aunque sólo dio el show una vez por sus compromisos laborales.

“Fue catártica para mí, depuró muchas cosas, sólo pude dar una función, pero la voy a retomar en cuanto pueda para iniciar la gira por Estados Unidos”, adelantó.

Entre sus compromisos están las segundas temporadas de “Ingobernable” y de “La Reina del Sur”, cuyas grabaciones iniciarán en mayo, en países como Rusia, España y Estados Unidos.

“Tengo mucho miedo de retomar a la ‘Reina del Sur’ porque es un personaje difícil, es hermoso también, pero ya fue un éxito, entonces llevo todo el peso sobre mis hombros, van a ser ocho años desde la primera temporada cuando estemos al aire”, concluyó.