Nada detiene a Cristina

Nació con síndrome de Down y hoy en el Día Mundial para crear conciencia de esta condición habla sobre su trabajo en Irvine

Es inevitable no sonreír cuando Cristina Isela Muñoz pasa para entregar o recoger la correspondencia dentro de las oficinas del ayuntamiento de la ciudad de Irvine.

Tener síndrome de Down no le impide trabajar como cualquier otro empleado y alegremente empuja los carritos del correo durante sus días laborales.

“Tengo 10 años trabajando aquí”, dijo Cristina, con una sonrisa amigable. “Tengo muchos amigos y me gusta bailar. ¡Me gusta Selena!”, cuenta la residente de Santa Ana de 40 años de edad.

Sin embargo, la luz que Cristina trae a su familia y amigos también tuvo sus desencantos con conocidos y extraños, sobre todo cuando era una niña.

Teodora Muñoz, madre de Cristina, dijo que desde el primer momento que vio a su hija la vio perfecta.

“Yo no sabía nada durante mi embarazo. No habían ultrasonidos y [los doctores] no me decían nada”, comentó.

Una vez que Cristina nació, los especialistas le explicaron a los padres sobre la condición de la niña y, cuentan, que los asustaron.

“Dijeron que no iba a hablar, que no iba a caminar porque tenía dislocada la cadera”, señaló Héctor Muñoz, padre de Cristina originario de Zacatecas, México.

Pero su amor fue tan grande que la aceptaron y hasta se ofendieron cuando los doctores les dijeron que si no la querían se la podían dar al gobierno.

“Yo lloré y la quise más todavía”, dijo Teodora. “Solo pensé, ‘Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante’”.

Pero cuando Cristina cursaba la primaria los niños sí eran más curiosos.

“Ellos decían ‘esta enfermita’ y nosotros les decíamos que no”, recordó Teodora.

Por otro lado, entre las anécdotas más graciosas de “inclusión” que practicaba toda la familia, Héctor recordó una ocasión cuando fue a misa y sus cuatro hijos eran aún unos niños.

“Y no se portaron muy bien porque estaban jugando”, contó el padre entre risas.

Entonces al llegar a casa —como buen padre mexicano dice— Héctor llamó a los dos hijos mayores y les dio una nalgada a cada uno.

“Y ya me iba a levantar para irme y Cristina me dijo, ‘Daddy! What about me?’ (Papi, ¿y yo?)” recordó Héctor.

Más por compromiso que por ganas su padre narra que se sentó de nuevo y le dio una nalgadita a Cristina para darle la “igualdad” de todos los hijos.

“Nunca la hicimos que se sintiera diferente”, dijo Héctor sonrojándose con esa historia.

Convirtiéndose en adulta

Desde muy pequeña Cristina ha formado parte del Centro Regional del Condado de Orange (CRCO), un lugar que ofrece ayuda y recursos para personas con discapacidades.

Ya como adulta, comenzó a ir al colegio comunitario después de la secundaria. Como viven muy cerca, su madre Teodora la llevaba caminando.

“[Cristina] me pidió que la dejara ir sola y yo le dije que sí pero cuando se iba yo la seguía y me aseguraba que se metiera a la escuela”, dijo Teodora recordando aquellos momentos. “Después la veía irse a su locker [casillero], se cambiaba y se iba a su clase de natación.”

Cuenta que después de un tiempo ya se sintió más cómoda y la dejaba ir sola al centro de estudios.

Sin embargo, uno de los temores más grandes que vivió fue cuando Cristina comenzó a utilizar el autobús en forma independiente como parte del entrenamiento con CRCO.

“A mí me daba miedo y hasta quería ir siguiendo el autobús”, rememora Teodora, quien confiesa aún sentir un poco de temor de que su hija viaje sola en ese tipo de transporte. “No por ella, pero por las otras personas que tal vez no la acepten”, dice.

En cifras

Cristina es una de más de 350,000 personas en EEUU que viven con síndrome de Down. Esta es una condición, y no una enfermedad, que consiste en tener un cromosoma extra que causa cambios en el desarrollo de cuerpo y cerebro.

Esto no tiene que ver con raza, nacionalidad, religión o estatus socioeconómico ni tampoco con algo que hayan hecho los padres durante el embarazo, dicen especialistas.

Las personas con síndrome de Down tiene características físicas distintas y presentan desarrollo tardío del habla. No obstante, tienen la capacidad de tener una vida completamente independiente y feliz.

Se estima que una persona con síndrome de Down puede vivir hasta los 60 años o más.

“Si tienen acceso a atención médica adecuada, las personas con síndrome de Down pueden tener vidas largas y sanas y con los servicios y apoyos adecuados, pueden tener relaciones significativas, casarse, tener hijos y disfrutar de una vida familiar satisfactoria”, dijo Larry Landauer, director ejecutivo del RCOC.

“El éxito de Cristina en su trabajo con la ciudad de Irvine es un ejemplo de cómo las personas con síndrome de Down mejoran el lugar de trabajo”.

Un día típico para ella comienza cuando su entrenadora Sulema Herrera la recoge junto a otros tres empleados con discapacidades.

“Trabaja cuatro horas y media por día cada otra semana y gana un salario igual que cualquier otro empleado. ”, dijo Herrera. En el pasado también ha trabajado en otros lugares como McDonald’s y otros

restaurantes.

Trabajo en equipo

Los padres y empleadores de Cristina aceptan que el éxito de ella y de todas las personas con discapacidades depende mucho del apoyo que reciben.

“Las personas con discapacidades del desarrollo tienen una variedad de talentos, habilidades e intereses y pueden hacer una cantidad de trabajos con la capacitación y el entrenamiento adecuados”, dijo Landauer .

Añadió que el centro trabaja con diferentes empleadores que tienen la oportunidad de ofrecer trabajo a las personas con discapacidades.

“Estos proveedores de servicios de empleo suelen proporcionar entrenadores de trabajo para ayudar a las personas a las que servimos a tener éxito. Sus servicios siempre están diseñados para satisfacer las necesidades de cada individuo”, dijo el director ejecutivo del RCOC.

“El objetivo es garantizar una situación en la que ganen todos, tanto el empleador como para la persona con discapacidad”.

Los padres de Cristina dijeron que el mejor consejo que pueden ofrecer a los familiares de personas con discapacidad es brindarles apoyo para que puedan alcanzar sus objetivos.

Cristina tiene tres hermanos mayores quienes desde muy pequeña la cuidan y la protegen. Y ahora también cuenta con el cariño de sus seis sobrinos.

“Nunca los deben hacer a un lado, tienen que estar ahí detrás de ellos”, dijo Héctor.

Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, el cual ha sido un día escogido cuidadosamente.

Se eligió el 21 del tercer mes del año para dar a conocer la singularidad de la triplicación del cromosoma número 21 que causa el síndrome de Down.

Si usted tiene un familiar o amigo con discapacidades puede contactar al centro Regional del Condado de Orange al (714) 796-5100 o visitando www.rcocdd.com