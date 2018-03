3 métodos para anclar los muebles de tu casa a la pared

Los postes son más difíciles de encontrar detrás de una pared de yeso, un detector tradicional de postes no siempre va a funcionar. Pero un detector magnético puede detectar los clavos de metal usados para fijar y asegurar la malla de madera a los postes. Cuando pienses que has localizado un poste, haz una prueba del lugar justo arriba del guardapolvos, taladrando en la pared con una broca pequeña. Si sientes resistencia completa, encontraste un poste. Si no, muévete a la izquierda o a la derecha pulgada a pulgada, hasta que encuentres un poste.

No te preocupes por los pequeños agujeros que dejes, se pueden reparar fácilmente con masilla o emplaste, y quedarán escondidos cuando pongas el mueble en su lugar. Ver “Cómo parchar agujeros” más abajo, para leer las instrucciones completas.

Mide a lo largo del poste para ver dónde vas a anclar el mueble y usa una broca del tamaño apropiado para taladrar un agujero piloto para fijar el ancla. Continúa con la instalación de la parte del ancla montada en la pared y el mueble, como lo harías en una pared de tablarroca.