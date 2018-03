Calendario 3-22-18

Viernes 23

Documental de La Santa Cecilia

El grupo de música alternativa, La Santa Cecilia, viajó al corazón de México en donde grabó una serie de canciones para su reciente álbum visual, llamado así porque para cada uno de los temas hicieron un video. El material dio como resultado “Amar y vivir”, una especie de documental que será presentado en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Habrá una sesión de preguntas y respuestas que será moderada por Beto Arcos. Luego la banda ofrecerá una breve presentación musical. 7 pm. Entrada gratis. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Sábado 24

Noche de arte

En el evento A Night in Focus: Degas, que se efetuará en el Norton Simon Musuem (411 W. Colorado Blvd., Pasadena), los visitantes podrán celebrar la vida y obra del artista francés del siglo 19 haciendo trazos de bailarinas como él lo hizo, escuchando música en vivo o dándose una vuelta por “Taking Shape: Degas as Sculptor”, la exhibición que está expuesta en una de las galerías y que incluye varios de los trabajos escultóricos del artista. De 5 a 7:30 pm. Entrada $12 a $15; estudiantes con credencial y menores de 18 años gratis. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Luces en el castillo

El espectáculo The Nighttime Lights at Hogwarts Castle regresa por tiempo limitado a Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles). El show de luces presenta las cuatro casa de Hogwarts, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin. Termina con un impresionante despliegue de luces que se despliegan en la oscuridad de la noche. El show está acompañado de música creada por John Williams. Se puede ver todos los días durante varios horarios. Termina el sábado. Gratis con el pago de entrada al parque. Boletos $109 a $119. Consultar horarios de apertura del parque. Informes (800) 864-8377 y universalstudioshollywood.com.

Noche de animación

El East Los Angeles College (1301 Avenida Cesar Chavez, Monterey Park) realizará Latin American Animation Day, evento en el que se proyectarán cortos animados de varios países de América Latina, entre ellos “Muros no fronteras” y “Poliangular” de México; “Plantae”, “Sinias do Sim” y “Camino gigante” de Brasil, y “The Bear Story” y “Gift” de Chile. El evento se llevará a cabo en el salón de proyecciones del edificio S1, cuarto 112. El programa comienza a las 12:30 pm con una recepción y termina a las 4:15 pm con el anuncio del evento de 2019. Estacionamiento gratis en la estructura 4. Gratis. Reservar al correo electrónico rsvpanim@gmail.com. Informes elan.edu

Caminata artística

La doceava edición del Santa Monica Airport ArtWalk se llevará a cabo a partir de las 12 pm en el Santa Monica Airport (2800-3200 Airport Ave., Santa Monica). Estarán disponibles los estudios de arte de varios creadores así como diversos locales de artistas que ocupan los hangares del antiguo aeropuerto de Santa Monica. También habrá demostraciones de arte y de cerámica, presentaciones y talleres de teatro, música en vivo y camiones de comida. Termina a las 5 pm. Entrada y estacionamiento gratis. informes smgov.net/airportartwalk.

Cuentos en el Discovery

El Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar) llevará a cabo el “Storytime at the Cube!, un evento en el que se dará la oportunidad a los asistentes de disfrutar de la lectura de cuentos clásicos para niños, incluyendo la serie “Very”, de Eric Carle, en honor de quien se exhibe “Very Eric Carle”, una muestra interactiva en ese mismo lugar. Los encargados de leer son invitados especiales del centro, que pueden ser policías, bomberos o funcionarios de la ciudad. 10 am. Gratis con el pago de entrada al Discovery. Boletos $12.95 a $17.95. Gratis menores de 2 años. Informes (818) 686-2823 y la.discoverycube.org.

Maratón de música clásica

La celebración de los 333 años del nacimiento de J.S. Bach estará en grande en la Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles), donde habrá un maratón de música que durará diez horas a partir de las 9 am. En el Bach Marathon los asistentes podrán realizar un picnic, traer sus cobijas para recostarse o sus propias sillas. Los asientos para el evento son limitados. Termina a las 7 pm. Estacionamiento en Union Station y Little Tokyo. Gratis. Informes seehearla.org.

King Tut en Los Angeles

En celebración por los cien años del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamon, el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) presentará “King Tut: Treasures of the Golden Pharaoh”, una exhibición que ha recorrido varios museos y que termina su gira en Los Angeles. Se exponen más de 150 impresionantes objetos que muestran los tesoros que poseía el rey niño y que datan de más de 3,300 años. Más de 60 de estos artefactos nunca habían salido de Egipto. Termina el 6 de enero. Todos los días de 10 am a 5 pm. Boletos $19.50 a $29.95. Informes (323) 724-3623 y californiasciencecenter.org.

¡A buscar huevos!

Los festejos del día de pascua están a la vuelta de la esquina, y uno de los lugares que ya tiene en su calendario un par de eventos para celebrar esta fecha es el Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena), que este sábado y el 31 de marzo esconderá huevos con dulces para que los niños que asistan los encuentren. Los horarios están divididos para que todos los niños tengan la oportunidad de llevarse algunos de estos recuerdos a su casa. A las 10:30 am solo de 4 años y menores; a las 11:30am de 5 para arriba y a la 1 pm todas las edades. A las 2 de nuevo de 4 o menos y a las 3 pm, todas las edades. También se podrán crear manualidades artísticas, aprender a brincar como conejo y conocer estos animales reales. Se requiere registrarse para el evento. Entrada al museo $14 más $6 por cada niño que participe en la actividad. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.