Charles South, enamorado de los musicales

El artista mexicano salvadoreño participa en "Aladdin", que termina este fin de semana

Hace siete años, Charles South le dio a sus padres de que quería dedicarse a participar en musicales. La noticia no les cayó nada bien. Su padre es un piloto de aviones comerciales retirados y su madre maestra de matemáticas.

“En sus países no ofrecen mucho [sobre arte] y aquí sí”, dijo South, que nació en Miami pero de padre mexicano y madre salvadoreña.

Para él, sin embargo, no hubo ningún impedimento. Tiene todo para estar en el musical que él quiera: es bailarín, sabe cantar y además toca algunos instrumentos, entre ellos el piano.

Sin saberlo, su carrera empezó cuando era niño en la iglesia a la que asistía. Ahí cantaba y tocaba música, y mientras eso pasaba jugaba basquetbol, practicaba karate y tomaba clases de baile.

“En la secundaria empecé a tomarlo en serio”, dijo South. “Siempre pude cantar y tocar el piano; eso encima de las clases de baile, y eso me llevó a elegir, me expuso a los musicales y me enamoré de ellos”.

Hasta que hizo audición para un musical y fue elegido. Desde entonces no ha parado. Actualmente participa en “Aladdin”, el cuento de Disney que se presenta en el teatro Pantages y que termina su temporada el sábado.

“He tenido una carrera ascendente hasta ahora”, dijo; “así que [mis padres] al verme que tengo éxito, están contentos, han sido muy solidarios”.

En el musical, South, de 27 años, es parte del ensamble y además sustituto de Omar, uno de los amigos de Aladdin.

Entre lo que ha hecho está “West Side Story”, “Carmen la Cubana”, “King Kong”, “Bull Durham”, “Up

Here” y “Fiddler on the Roof”.

“[Mis padres] quisieran que tuviera un trabajo con un cheque constante, que hiciera algo consistente, pero elegí algo consistente para mí”, dijo South.

Ahora, para sentirse realizado en Broadway, el artista dice que le falta protagonizar un musical, quizá algo como “Fossy”. Después dedicarse a la docencia, como su mamá.

“Porque si eres bueno para algo, hay que pasarlo a nuevas generaciones”, dijo.

En detalle

Qué: ‘Aladdin’

Cuándo: de miércoles a domingo; termina el 31 de marzo, con varios horarios

Dónde: teatro Pantages, 6233 Hollywood Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos $69 a $149; informes (323) 468-1770 y hollywoodpantages.com