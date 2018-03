Estudiantes de L.A. listos para marchar contra las armas

Estudiantes de L.A. preparan sus carteles para salir este sábado a movilizarse en pro de la vida

El tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Florida que acabó con 17 vidas, fue la gota que derramó el vaso y ha motivado a los estudiantes angelinos a salir a las calles del centro de la ciudad y marchar para exigir que nadie más muera a consecuencia de la violencia por las armas.

“Estamos atrapados en un ciclo de violencia en la nación y los jóvenes ya hemos tenido suficiente. Así que hemos decidido ponernos de pie para hacer los cambios que queremos ver. No vamos a esperar a ser los líderes del mañana sino que tomaremos acción para ser los líderes de hoy”, dijo Gavin Pierce, un estudiante organizador de la Marcha por Nuestras Vidas en Los Ángeles que es parte de una movilización nacional de jóvenes.

Señaló que quieren que los congresistas presenten un proyecto de ley para hacer las escuelas más seguras y libres de armas.

La Marcha por Nuestras Vidas comenzará con una manifestación a las 9 de la mañana en la Plaza Pershing Square sobre las calles Broadway y 5 en el centro de Los Ángeles. Tomarán el micrófono varios de los sobrevivientes de tiroteos masivos en Las Vegas, Columbine y Seal Beach.

La marcha arrancará a las 10 de la mañana para culminar en el Grand Park. Se espera una asistencia de más 60,000 estudiantes quienes con cantos, carteles y pancartas alzarán sus voces.

“ Cuando vivimos en un país donde los titulares de los tiroteos masivos son hechos comunes, sabemos que hay un problema verdadero en el sistema”, indicó Pierce, un estudiante organizador de la Marcha por Nuestras Vidas en Los Ángeles.

La movilización no es solo para demandar un control de armas sino en solidaridad con los estudiantes caídos en Parkland, Florida y alrededor del país.

Jessica Flaum otra de los estudiantes organizadores del evento dijo que van a marchar porque están comprometidos con el derecho a asistir a una escuela libre de miedo a la violencia por las armas en los campus.

“Los legisladores tienen que tomar la responsabilidad de hacer nuestras escuelas seguras. Desde que comencé la escuela a los seis años, he mirado tantos reportes noticiosos de gente asesinada en escuela, teatros, conciertos y restaurantes que me acostumbré a pensar que era normal.

“Nosotros vamos a la escuela a aprender no a prepararnos para un ataque. Ahora estoy en la universidad, y no voy a dejar que otra generación crezca con esto como su realidad. Nuestros representantes tienen una obligación con nosotros no con la NRA (Asociación Nacional del Rifle) de promulgar una reforma a las armas con sentido común”, señaló.

Tanto Flaum como Pierce advirtieron que no pararán hasta que el Congreso apruebe una legislación que termine con la violencia por las armas.

“Demandamos que los políticos dejen de culpar a los jóvenes con problemas mentales y diferencias en el aprendizaje. Queremos entrenamiento a los profesores para que detecten y ayuden a los estudiantes en riesgo de volverse violentos”, dijeron.

“Es un tiempo de un cambio y los estudiantes de Los Ángeles y sus aliados saldremos a manifestarnos. La Marcha por Nuestras Vidas es un movimiento nacional que ha inspirado a estudiantes a lo largo del país a decir que el tiempo es ahora de hablar sobre las armas porque es una epidemia que debe terminar hoy”, dijo Maya Jones, otra organizadora estudiantil.

Richard Castelo, sobreviviente del tiroteo de la secundaria Columbine en 1999, dijo que una propuesta de ley debe incluir revisión de los antecedentes penales, una prohibición de rifles semiautomáticos y la capacidad de la policía de confiscar armas a la gente que haga amenazas creíbles por Internet o en algún otro sitio.

Ana Antuna, una estudiante de Mount St. Mary’s College en Los Ángeles, dijo a La Opinión que aunque su escuela es un lugar seguro tiene miedo a un tiroteo masivo. “Me siento muy mal. Tengo una hermana en secundaria, una sobrina en preescolar. Pienso que no puede pasar en esta ciudad, pero está ocurriendo en todas las ciudades del país. Nunca sabes qué sigue”, indicó.