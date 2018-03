Una segunda mujer acusa a concejal de Lynwood de acoso sexual y represalias

La abogada de ambas mujeres Lisa Bloom pide la renuncia de Edwin Hernández al cargo que ha ocupado desde 2013

Marisela Santana, quien trabajó como portavoz de la ciudad de Lynwood, acusó al concejal Edwin Hernández de acoso sexual y represalias.

Es la segunda mujer que ha acusado púbicamente a Hernández este año. La primera fue Mónica Ochoa cuya identidad salió a la luz pública el 22 de febrero.

“Es tiempo de que el señor Hernández renuncie. Él no es apto para dirigir”, dijo la abogada Lisa Bloom que representa a Marisela Santana y Mónica Ochoa.

Con ocho meses de embarazo, Ochoa, una empleada del Departamento de Finanzas de la ciudad de Lynwood desde 2001, fue la primera en denunciar al concejal y pastor de una iglesia.

Relató que comenzó a tratar al concejal Edwin Hernández alrededor del año 2015. “Con frecuencia me hacía sentirme incómoda con sus comentarios sexuales. Me mandaba textos inapropiados diciéndome que quería besar mis labios rosas y emojis con besos en la cara. Yo siempre los ignoraba”, dijo.

“Lo que ha sido peor, tengo ocho meses de embarazo, y he estado bajo un inmenso estrés. Desde que mi historia se hizo pública y me quejé por acoso sexual en la Ciudad, he sido acosada e intimidada por funcionarios y empleados del Ayuntamiento así como por miembros de la comunidad”, dijo Ochoa quien incluso se vio forzada a pedir una licencia laboral debido a la intensión presión a la que se vio sometida tras presentar su denuncia.

El caso de Santana

De acuerdo a un comunicado enviado por su abogada, Santana espera que al hablar, otras mujeres que tienen miedo de denunciar, lo hagan.

“Yo pensé que podía olvidar esto para siempre porque fue bastante duro pasar por esto la primera vez, pero se siente muy mal continuar quedándose callada”, dijo Santana.

Ella fue portavoz de la ciudad de Lynwood entre 2012 y 2016. Hernández fue electo concejal en 2013.

“Me hizo daño de la peor manera. Perdí mi trabajo porque él me quería fuera. Yo decliné su invitación a ser más que amigos con él y entonces todo cambió”, explicó.

Añadió que por más de dos años, él hizo todo lo que pudo para desacreditarla en la comunidad.

Una vez que fue nombrado alcalde en 2015-16, obligó al gerente de la Ciudad a despedirla, aseguró.

“Yo solamente iba a firmar un aviso de despido pero tan pronto le dije a la Ciudad que Edwin estaba tomando represalias en mi contra, inmediatamente redactaron un acuerdo de separación del empleo y me sacaron en una semana. Edwin presionaba al gerente cada día, preguntándole, por qué Marisela sigue aquí”.

Recordó que desde que fue electo concejal en 2013, sus deberes como portavoz de la ciudad cambiaron drásticamente, incluyendo no dejarla trabajar con la Cámara de Comercio, negocios locales, el departamento del Sheriff o cualquier evento que él apoyara u otros empleados que lo respaldaran.

“La gente sabía que me estaba acosando, aún mis supervisores sabían”, dijo.

“Yo hablé con recursos humanos varias veces pero no me sentí apoyada así que cuando me pidieron presentar una queja, siempre dije no, porque pensaba que las cosas empeorarían”.

Desafortunadamente, comentó, que no quería sentirse víctima para salvar su empleo. “Yo quería que mi trabajo salvara mi empleo pero al final mi trabajo no fue suficiente”.

Dijo que las cosas llegaron a un punto en el que ella le pidió a Hernández parar y que la dejara conservar su empleo. Pero sólo se rió y dijo, “por qué me deben importar tus sentimientos, cuando a ti no te importaron los míos”.

Recordó que sentía que no tenía una voz, que nadie le iba a creer. “Iba a ser el dinero de la Ciudad y los abogados en mi contra, y me sentía avergonzada por permitirle tratarme de la manera que lo hizo por dos años y nunca tener el valor de denunciarlo”, expuso.

Confió que amaba su trabajo, lo que hacía por su comunidad y no quería perderlo. “Ir al trabajo cada día era ya suficientemente duro, así que me quedé callada e hice mi trabajo”.

Dijo que quiere ser la voz de cada mujer en la comunidad que han tenido que aguantar las insinuaciones sexuales no solicitadas de Hernández porque es un funcionario público electo y pastor de una iglesia.

Santana está cooperando con los investigadores de la Ciudad que averiguan las acusaciones de acoso sexual y represalias contra Hernández.

La abogada Bloom pidió a cualquiera con información acerca de este asunto que la contacte vía el sitio web de su firma legal: www.TheBloomFirm.com

En espera de los resultados

Interrogado por La Opinión, el alcalde de Lynwood, José Luis Solache dijo que se encontraba fuera de la ciudad pero que la investigación contra el concejal Hernández sigue adelante.

“La Ciudad está esperando este reporte para darle a todos la oportunidad de un proceso justo”, indicó.

En un comunicado, el concejal Hernández dio a conocer en febrero cuando trascendió la primera denuncia que colaboraría con la investigación y dejaría su cargo como vicealcalde. “También para evitar cualquier molestia en el lugar de trabajo, solo participaré en las juntas del Concejo vía conferencia telefónica y no asistiré a eventos de la Ciudad o visitaré el Ayuntamiento”, dijo.

“Estoy deseando que la verdad salga después de una investigación amplía y completa”, señaló entonces.

La Opinión lo contactó para preguntarle sobre las acusaciones de Santana en su contra pero no contestó la llamada telefónica.