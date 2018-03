Defectos fatales en la pareja: consciencia de víctima

En psicología llamamos ‘consciencia de víctima’ a la actitud que algunas personas adoptan hacia los eventos en sus vidas y que culpa a los demás por sus problemas.

Si tu pareja tiene el hábito de culpar a otros por sus circunstancias y no tomar la responsabilidad de su parte en el problema, debes tener cuidado. Tú serás la próxima culpable. Las víctimas disfrutan sufrir. Mantenerse amarrados a su dolor les da la ilusión de que tienen poder sobre quienes le han herido.

Cuando amas a una víctima, es probable que sientas que:

No importa cuánto le des, nunca será suficiente.

No importa cuánto trates de consolarle, se rehusará a ser consolado y estar alegre.

Aprende a identificar si a ti o a tu pareja les gusta hacerse la víctima:

Rara vez se pone rabioso contigo. En cambio, se queja y refunfuña por la situación.

Cuando le haces una sugerencia o te ofreces a ayudarle con algo por lo que está molesta, siempre parece encontrar la razón de por qué tus ideas no funcionarán.

No te dice lo que le molesta, pero adopta una postura miserable y te hace sacarle la información.

Aunque trates de consolarle nunca lo conseguirás.

Siempre encuentra una razón para molestarse por algo acerca de su vida, y rara vez pasa días sin que un evento le ponga de mal humor.

A menudo siente pena por sí misma y no entiende por qué le pasan las cosas.

La pasa mal cuando tiene que tomar decisiones y a menudo se pasa más tiempo quejándose de lo que puede pasar que tomando acción.

Culpa a las personas de su pasado (padres, ex-parejas, amigos) por su mala fortuna y por la manera en que vive.

A menudo se siente atrapado en las circunstancias que siente que son la causa de su infelicidad y no ve una salida.

Es celosa del éxito y la felicidad de otros y frecuentemente se compara con ellos. Siempre termina herida en sus sentimientos, deprimida o amargada.

Si te identificaste con 1 o 2 de estas afirmaciones tu pareja tiene conciencia de víctima y deberías hablar con ella. Si ignoras estas características, terminarás sintiéndote rabioso y con muchos resentimientos.

De 3 a 5 afirmaciones: Tu pareja tiene un serio problema con conciencia de víctima. Asegúrate de que no estés jugando al “salvador” o de sentir que tus esfuerzos no hacen una diferencia. Esta no será una relación equilibrada y saludable hasta que tu pareja busque alguna ayuda y le dé el frente a la víctima dentro de ella.

De 6 a 10 afirmaciones: Estás enamorado de una víctima profesional. Buena suerte al tratar de discutir esto con tu pareja. Se sentirá atacada, se molestará y te acusará de no entenderle o amarle. En otras palabras, lo manejará igual que lo haría una víctima.

Esta no es una relación saludable y si aún no te sientes controlado, resentido y sin deseos, pronto lo harás. Tú y tu pareja necesitan ayuda psicológica y terapia de pareja urgentemente.

http://www.nancyalvarez.com